Opéra d’Alger : Le flamenco enflamme la salle

La compagnie espagnole de musique flamenco «Casa Patas» (La maison des pas) a animé vendredi soir à Alger le spectacle «Tacones Y Bordones» (talons et bâtons), où la force du texte s'est alliée à la fermeté du geste dans des mélodies exhalant les parfums méditerranéens de l'Andalousie. Pendant une heure de temps, l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh a vibré sous les pas cadencés et gracieux du couple de danseurs, Lucia Ruibal et RubenPuertas et des trois musiciens, Raul Simenez au chant, José Almarcha à la guitare et Javier Valdunciel au cajon (percussion).Le public, venu nombreux assister à un spectacle des grands soirs, a pu apprécier le professionnalisme des artistes qui se sont surpassés livrant une prestation de haute facture à travers un répertoire de six pièces brillamment rendues dans le genre flamenco, chef d’œuvre du patrimoine immatériel de l’humanité classé depuis 2010 par l’Unesco. Les pièces, «Chafarrote», «Yo Vengo de Badajoz» (Je viens de Badajoz),» Calle de la Concordia» (Rue de la Concordia), «La Smoreras» (Arbre fruitieraux parfums exhalants), «La Bajadilla» (la peite pente) et «Fin de Fiesta» (La fin de fête), ont été exécutés avec virtuosité, dans la grâce du geste et la fermeté du regard. Soutenus par les sonorités de la guitare piquée aux accords inversés caractérisant la musique flamenco et les rythmes compressés du «Cajon»(percussion en forme de caisse), les chants entonnés par Raul Simenez à la voix rauque, ont tracé différents chemins et exprimé l'amour, la mélancolie, la joie, la fête et la vie dans ses joies et ses peines.

La grâce dans le geste et l'élégance du mouvement, alliés à la contraction du corps, ont caractérisé les différentes danses présentées par le duo dans différents rythmes et déclinaisons du genre flamenco (Lospalos) et la variété de costumes qu'ils enfilaient (Bata). José Almarcha à la guitare et Javier Valdunciel au cajon (percussion) ont été époustouflants de maîtrise et de technique, dans un exercice aux difficultés multiples, illustrant avec précision les mouvements et les pas des danseurs. L'éclairage feutré dans la variation de ses couleurs a contribué à la création d'une atmosphère conviviale aux ondes entraînantes de lyrisme, exprimées par la force intérieure des artistes sur scène, qui ont donné au spectacle une force visuelle pleine de solennité. En présence du ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi et des ambassadeurs d'Espagne et du Brésil en Algérie, Alesandro Polanco et Eduardo Botelho Barbosa,le public a longuement applaudi les artistes, savourant chaque instant du spectacle dans la délectation. Organisé par l'Institut Cervantès d'Alger en collaboration avec le ministère de la Culture et l'Opéra d'Alger, le spectacle «Tacones Y Bordones» de la Compagnie «»Casa Patas» a été programmé à Alger pour une représentation unique. (APS)