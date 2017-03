Lounis Aït Menguellet en concert vendredi prochain : 50 ans de carrière

Pour ses cinquante ans de carrière, le barde de la chanson kabyle rend hommage à ses fans à travers une chanson qu’il a interprétée dans son dernier album qui sortira incessamment sur le marché. Cet album est une occasion dira Aït Menguellet de faire un bilan de ses 50 ans artistiques.

En effet, en guise de remerciement, Aït Menguellet chantera le 24 mars prochain pour ses fans à l’occasion de son cinquantenaire .

« 50 ans sont passés vraiment trop vite… cela ne m’empêche pas de faire un certain bilan. C’est un bilan que je voulais ressortir dans mon dernier album «, a déclaré, hier, Lounis Aït Menguellet lors d’une conférence de presse qu’il a animée. Organisée par l’Office national de la culture et de l’information au Club des médias culturels au niveau de la salle Atlas, cette conférence a été programmée à l’occasion du spectacle qu’il donnera à la Coupole pour ses 50 ans de carrière en présence d’un parterre de journalistes. « Fêter les 50 ans, c’est avec mon public…», a-t-il précisé, « Je vois toutes les générations venir, ça fait plaisir ; c’est grâce aux fans qu’un artiste peut tenir 50 ans», soutient-il avec enthousiasme. Il ajoute : « Cette fête, c’est avant tout un remerciement pour tous ceux qui m’ont écouté chanter et soutenu».

Il y a lieu de noter Lounis Aït Menguellet a commencé sa carrière d’artiste à l’âge de 17 ans en 1967 à la chaîne II de la radio d’Alger. Entouré de Chérif Kheddam et de Kamel Hamadi, fortement inspiré par Taleb Rabah, l’élève ne tarda pas à dépasser les maîtres. Son premier poème chanté «Ma trud ula d nek akter», inaugure d’emblée, dans la consistance, la traduction du monde sensible du jeune homme qu’il était et celui de toute sa génération.

Toute création, tout récital, sont également des moments où l’artiste-auteur, lui-même, se laisse entraîner au contact charnel de ses fans, de ses admirateurs, de toutes celles et ceux qu’il rencontre, le regardent et lui tendent l’oreille (Ameddah ur nhebbes di tikli). Ce sont des moments d’attachement et de rupture où le monde prend un sens par le verbe qui le dénude, lui ôte les masques. Son engagement discret mais déterminé révèle sa grandeur de poète lucide.

