Des spécialistes d’Alger et Oran à Adrar : 867 consultations effectuées

867 consultations médicales spécialisées et 124 interventions chirurgicales ont été effectuées à Adrar par un staff de praticiens bénévoles issus des CHU d’Oran et Mustapha Pacha d’Alger, a-t-on appris vendredi dernier des responsables du secteur de la santé de la wilaya d’Adrar. L’initiative, qui s’est étalée sur une semaine, a permis à ce staff médical constitué de 47 spécialistes d’exécuter ce programme médical bénévole à travers les structures hospitalières des communes d’Adrar, Reggane, Timimoun et Aoulef, a-t-on signalé. Les consultations médicales ont été effectuées dans les domaines de la chirurgie générale, les maladies cardio-vasculaires, gynécologie-obstétrique, endocrinologie, diabétologie, néphrologie, neurologie, pneumologie et de l’urologie. Ainsi, 674 consultations ont été menées dans différentes spécialités médicales et 193 autres en gynécologie-obstétrique, tandis que les interventions chirurgicales ont porté sur 98 opérations de chirurgie générale et dans les spécialités cardio-vasculaires, de neurologie et d’urologie et 26 en gynécologie-obstétrique, a précisé la même source. Les interventions chirurgicales ont été menées au niveau des établissements hospitaliers, tandis que les consultations médicales l’ont été au niveau des polycliniques relevant des établissements publics de santé de proximité. Cette initiative de solidarité a été ponctuée par une journée de formation sur les meilleurs moyens de prise en charge médico-chirurgicale, organisée au siège de la wilaya d’Adrar en direction des praticiens et paramédicaux locaux. Elle a été couronnée aussi par la signature d’une convention de jumelage entre l’établissement public hospitalier d’Adrar et l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran, portant sur l’organisation de consultations médicales et d’interventions chirurgicales et la formation continue des personnels locaux du secteur de la santé. (APS)