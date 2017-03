Biskra : Un mort et 2 blessés dans un carambolage

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un carambolage survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone nord de la ville de Biskra, a indiqué hier la Protection civile. Ce carambolage impliquant deux véhicules légers et un camion, s’est produit sur la route nationale (RN) n°3, sur les hauteurs de Boumenkouche, à 5 km, du chef-lieu de wilaya, a précisé la même source. L’accident a provoqué la mort sur le coup d’une personne âgée de 33 ans et des blessures de divers degrés à 2 autres personnes, âgées de 35 ans qui étaient à bord du véhicule, selon les services de ce corps constitué. Les victimes blessées ont été évacuées vers l’hôpital Bachir-Benacer pour bénéficier des soins nécessaires tandis que la personne décédée a été acheminée vers la morgue de ce même établissement de santé, a-t-on souligné. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a-t-on conclu. (APS)