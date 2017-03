Groupes rapides d’intervention en milieux périlleux : L’hommage de M. Lahbiri

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, a salué hier à Bouira « les progrès notables » réalisés par ses services, notamment dans le domaine de l’intervention en milieu urbain et montagneux pour sauver des personnes en cas d’accident ou d'incendie.

«Je constate beaucoup de progrès dans vos exercices, c’est encourageant », a dit le colonel Lahbiri à un des chefs des exercices et manœuvres de simulation de sauvetage. Les Groupes rapides d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) ont exécuté leur exercice de simulation à l’aide de cordes en utilisant des techniques précises pour sauver des vies humaines menacées par une explosion. Le colonel Lahbiri a assisté également à une autre manœuvre de simulation de sauvetage en milieu montagneux, dans un site périlleux. L’exercice a eu lieu au niveau de Tighzert, près du chalet du Kef à Tikjda, où l’activité touristique est très répandue, notamment pour les randonneurs. Sur ce site, les équipes de grimpeurs de la protection civile ont secouru et évacué avec succès des personnes en péril à l’aide de cordes et techniques nécessitant une véritable qualification physique et mentale. Au niveau du chalet du Kef, le premier responsable de la protection civile a suivi avec beaucoup d’attention un exercice similaire exécuté sur l’ancienne ligne de télésiège de Tikjda pour le sauvetage et transport guidé des personnes exposées aux dangers en milieu montagneux. Accompagné des autorités locales de la wilaya de Bouira, le colonel Lahbiri a exprimé sa grande satisfaction quant à l’exécution de ces exercices organisés avec beaucoup de professionnalisme. Ces manœuvres s’inscrivent dans le cadre d’un challenge national des équipes de grimpeurs venus de quelques wilayas du pays à savoir Alger, Khenchela et Bouira, cette dernière a remporté la première place. Le même responsable s’est rendu ensuite à l’héliport de la protection civile réalisé au centre national de sport et de loisirs de Tikjda (CNSLT). Sur place, il a honoré et remis des trophées et cadeaux aux lauréats du challenge national des équipes de grimpeurs ainsi qu’aux retraités de la protection civile et à des participants à une formation en secourisme de masse des citoyens qui s’est déroulée au niveau de l’enceinte du stade semi-olympique Ranah Bitat de la ville de Bouira. Dans un point de presse tenu en marge de cette visite, le chargé de la communication de la Protection civile, M. Farouk Achour, a lui aussi loué les progrès qu’a connus Bouira dans le domaine de l’intervention en milieux périlleux et qui a connu la création de la première unité d’intervention qui nécessite un effectif de haute qualifications physiques et mentales pour assurer la prévention et la sécurité des personnes. (APS)

Collecte de 1.000 poches de sang à Alger

Plus de 1.000 poches de sang ont été collectées au niveau du siège de la Protection civile de la wilaya d'Alger (El-Harrach), et ce, dans la cadre de la célébration de la journée maghrébine de la Protection civile, a indiqué le chargé de Communication de ce corps. Dans une déclaration, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah a affirmé hier que l'opération de solidarité s'inscrivait dans le cadre des aides consenties aux personnes ayant besoin de cette matière vitale, à l'instar des malades hospitalisés et des victimes d'accidents de la route", avec pour objectif : la consécration de l'action humanitaire et de la solidarité au sein de la Protection civile en vue de venir en aide à ces personnes. A cet égard, la campagne de solidarité organisée au siège de la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger a été caractérisée par une participation record de ce corps à travers 57 communes d'Alger, a encore précisé le lieutenant. Organisée en collaboration avec le centre de transfusion sanguine de l'E.H.S Lamine Debaghine à Bab El Oued (ex-Maillot), l'opération de collecte de sang a connu l'affluence d'un grand nombre de donneurs qui ont exprimé leur disponibilité à faire don de leur sang à plusieurs reprises, en vue de consacrer l'approche sociale et de proximité adoptée par la Protection civile, a soutenu le lieutenant. A cette occasion, la Direction générale de la protection civile a mobilisé des moyens humains et matériels considérables pour les besoins de cette opération humanitaire dans de meilleures conditions, outre la mobilisation d'ambulances et outils médicaux. La cérémonie d'hommage organisée en marge de la célébration de la journée maghrébine et à laquelle ont pris part plusieurs cadres de la Protection civile de la wilaya d'Alger, a été caractérisée par l'invitation d'un groupe d'enfants malades, membres de l'association "Atfal Qamar" (Enfants de la lune), qui ont reçu un ensemble d'explications et d'actions de sensibilisation sur le rôle de la Protection civile de proximité et la prise en charge des catastrophes naturelles et autres, en sus d'un hommage rendu aux retraités de ce corps. A ce propos, des cadeaux symboliques ont été distribués au profit des trois unités d'intervention. (APS)