Syndicat national des pharmaciens d’officine : La politique du médicament doit impliquer tous les intervenants

« Le secteur du médicament connaît des perturbations en Algérie, quelle que soit la politique nationale tracée, les pouvoirs publics ont besoin de la collaboration de tous les acteurs concernés», tel est le constat fait hie par le président du Snapo.

M. Messaoud Belambri qui s’est exprimé à l’occasion de la 10e journée nationale pharmaceutique qui s’est tenue à l’Aurassi, placée sous le thème « le pharmacien et la politique nationale du médicament », a fait savoir que la politique du médicament est définie par un ensemble de mesures pratiques techniques et réglementaires, guidées à l'origine par une vision, une stratégie et des objectifs.

«Tout pays doit tenir compte non seulement de facteurs intrinsèques, mais aussi de facteurs externes qui influent et agissent sur le plan international.

C’est pour cette raison, et ce quelle que soit la politique nationale tracée, qu’elle aura toujours besoin d'être réajustée et révisée » a-t-il indiqué.

Le président a, d’ailleurs, expliqué que cette révision doit se faire de manière régulière, mais aussi dans la concertation en impliquant tous les intervenants du secteur, « car chacun a son importance, et sa petite pierre à apporter au grand édifice que nous comptons tous construire », a-t-il insisté.

Il a révélé, dans ce sens, que le secteur du médicament vit actuellement des répercussions qui influent sur le fonctionnement et l’économie de la pharmacie « lorsque la visibilité est incertaine, il est clair qu’on enregistre des incidences directes sur la rentabilité de l’officine», a-t-il indiqué.

Il est revenu, dans ce sens, sur la baisse des prix des médicaments qui a sérieusement affecté la santé économique de l’officine.

« C’est une situation qui a réduit de moitié les marges bénéficiaires du pharmacien », rappelle M. Belambri, avant de signaler qu’avec l’augmentation du nombre de pharmacies installées et qui a permis d’atteindre le ratio d’une officine pour 3.000 habitants alors que la norme est fixée à une officine pour 5.000 habitants, «l’offre est plus importante que la demande » a-t-il constaté.



« Des médicaments absents des officines »



En réponse à une question sur l’éventuelle pénurie de certains médicaments, M. Messaoud Belambri a fait savoir que « le Snapo, dans le cadre de ses relations et travail de coordination avec le ministère de la Santé, signale régulièrement les produits indisponibles ou qui font l'objet de tension ». «En tant qu'organisation professionnelle, et en tant que pharmaciens d'officine, il est de notre devoir de signaler tout manquement concernant l'accessibilité au médicament à l'autorité sanitaire », a-t-il dit.

« Les pharmaciens, a-t-il poursuivi, jouent un rôle de veille sanitaire, et il serait irresponsable de notre part de ne pas signaler les produits en rupture, ou disponibles en quantité très insuffisante, au ministère de la santé ». « Encore une fois, il y a bel et bien des médicaments absents au niveau des officines, et beaucoup d'autres qui font l'objet de livraisons irrégulières, rationnées, et en quantités dérisoires par rapport aux besoins sanitaires et à la demande des patients », a-t-il révélé. Selon le responsable, les médicaments en rupture ne sont pas seulement ceux importés mais aussi beaucoup de produits fabriqués localement. « Le problème de la rupture a été signalé par les médias et les citoyens, et il n'y a qu'à faire un tour au niveau des officines pour confirmer ou infirmer cette situation », a-t-il dit, ajoutant que « notre rôle n'est pas de polémiquer à ce sujet, il y avait une réalité de terrain, nous avons confirmé un constat, et nous le faisons avec responsabilité, objectivité, et professionnalisme», a-t-il conclu.



ANPP : Une agence pour accompagner le développement pharmaceutique



Pour sa part, Mme Outafa Benayad Cherif, directrice générale de l’ANPP, a donné une présentation détaillée des missions de cette agence: «Créée il y a plus d'une année, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques est une autorité administrative indépendante qui a pour missions essentielles, entre autres, l'enregistrement de médicaments ainsi que l'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine ». Cette nouvelle agence assurera, selon elle, un accompagnement idéal au développement que connaît le domaine pharmaceutique en Algérie ces dernières années et prendra en charge les besoins liés à l’homologation et à l’enregistrement des médicaments. Elle aura aussi comme tâche d’assurer un meilleur contrôle dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.

Sarah A. Benali Cherif

Signature d’une convention entre le SNAPO et la BDL



« Nous avons été choisis par le SNAPO pour être au service du pharmacien », a déclaré le P-DG de la Banque de développement local en marge de la 10e journée nationale pharmaceutique.

M. Mohammed Krim, qui a procédé à la signature de la convention avec Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine, a fait savoir qu’à travers cette convention il est clair que les pharmaciens vont bénéficier d’un avantage sur le plan bancaire et financier.

« Ces avantages on peut les résumer dans le cadre du recouvrement d’avoir des créances à travers la CNAS, des crédits d’exploitation, des crédits d’avance sur stock, et également des investissements liés aux agencements et installations et certains équipements », a-t-il dit.

S.A.B.C



Convention avec l’ANEM



« Dans le cadre de cette autre convention paraphée, l’ANEM compte aider pas moins de 450 jeunes détenteurs de diplômes de différentes spécialités, telles que la biologie et d’autres profils à intégrer les officines », a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de l’emploi, en marge de la 10e journée nationale pharmaceutique.

Mohamed Tahar Chaâlal, qui a procédé à la signature de la convention avec Messaoud Belambri, a fait savoir que cette convention concerne, en premier lieu, la wilaya d’Alger. « On espère que l’opération se généralise aussitôt dans le reste du pays », a-t-il dit

S.A.B.C