JOURNéES DE L’AMITIé ALGéRO-SUISSE : Hommage à Charles-Henri Favrod

Ouvertes hier à la Bibliothèque Nationale d’ El Hamma, les journées de l’amitié algéro-suisse ont été consacrées au 55e anniversaire des Accords d’Evian. Une manifestation placée sous l’égide du ministère de la Culture, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et l’Association Divers-cités, en partenariat avec l’ambassade de Suisse en Algérie. La première journée a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture M. Smail Oulebsir, l’ambassadeur suisse en Algérie Mme Muriel Berset Kohen, et M. Agraniou Ali, président de l’association divers-cités, concepteur et responsable du projet.

Intervenant à l’occasion, Mme l’ambassadeur a tenu à mettre en exergue le fait que « ces journées s’inscrivent dans les pages fondatrices des relations algéro-Suisse qui permettent une germination et fleuraison d’un lien dans tous les domaines, et sont matière à enseignement pour la nouvelle génération.

M. Smail Oulebsir quant à lui, a souligné la contribution suisse dans la transmission, la sensibilisation de l’opinion publique pour faire connaître la cause algérienne à l’étranger. Des hommes et des femmes suisses, qui se sont engagés pour soutenir la lutte de Libération des Algériens ont ouvert la voie qui a permis à la Suisse officielle de prendre le relais. Ainsi, un hommage particulier a été rendu à M. Charles Henri Favrod, décédé en ce début d’année, qui a grandement soutenu la Révolution algérienne et contribué à faire connaître la cause de notre pays à l’étranger. « Le souvenir de pareils actes d’engagement restera réel dans la mémoire collective des Algériens » a estimé M. Oulebsir.

Il faut dire que le regretté Charles-Henri Favrod (21 avril 1927 - 15 janvier 2017) qui a été photographe, journaliste, auteur et éditeur de nombreux livres sur la photo, fondateur à Lausanne du musée de l’Elysée, a très vite épousé la cause algérienne. Envoyé en Algérie pendant la guerre de Libération nationale, il a tissé des liens étroits avec les dirigeants du FLN. Il a alors favorisé en 1961 leur rapprochement avec les autorités françaises aboutissant sur les Accords d’Evian de 1962 et notamment le cessez-le-feu, le 19 mars de la même année. Nombre de personnalités ayant connu Charles-Henri Favrod et soutenu la lutte pour l’indépendance de l’Algérie participent à ces journées.

Il s’agit, entre autres, du cameraman-réalisateur André Gazut, (organisateur à Genève d’une Semaine de l’espoir algérien en Suisse sur le soutien et les négociations de 1962 avec la présence de R. Malek, C. H. Favrod, J. Mayerat, M. Perrenoud), du journaliste-écrivain Patrick Ferla (auteur notamment de Charles-Henri Favrod, La mémoire du regard (1997)), du cinéaste-photographe Jean Mayerat (auteur de plus de trois cents portraits filmés de personnalités suisses dont celle de Charles-Henri Favrod).

Une projection du film documentaire Le Diplomate du réalisateur Frank Pichard a également eu lieu, suivie d’une conférence-débat sur les tenants et aboutissants de ces fameux Accords qui ont permis à l’Algérie de devenir libre et indépendante, après plus de 132 années de joug colonial.

