BEJAIA : La fin du colonialisme

Le 19 mars 1962, restera une date inoubliable dans l’histoire de la guerre de Libération nationale. Les Accords d’Évian ont marqué la fin d’une guerre implacable entre les moudjahidine et le colonialisme français. Une victoire pour l’Algérie qui lui a permis d’arracher sa souveraineté et son indépendance et scellé la fin de l’occupation coloniale qui a duré plus d’un siècle. Pour le moudjahid Djoudi Attoumi, ancien officier de l’ALN qui a rejoint très jeune le maquis et n’a été libéré que le 19 mars 1962, il fut membre de la commission de mise en œuvre des décisions des Accords d’Evian. « Le 19 mars 1962 restera gravé dans la mémoire des Algériens, une journée inoubliable qui marque la fin d’une période de l’occupation française qui a duré 130 ans durant laquelle le peuple algérien a vécu les pires représailles d’une armée impitoyable qui visait à exploiter le pays et toutes ses richesses. Mais la volonté inébranlable des moudjahidine a infligé un échec cuisant à l’ennemi qui a reconnu que la victoire est du côté des combattants de la Révolution.

La fête de la Victoire du 19 mars 1962 est intervenue après de nombreuses batailles depuis le déclenchement de la lutte le 1er Novembre 1954 renforcé par une stratégie bien réfléchie lors du congrès de la Soummam, le 20 Août 1956. Certes le 19 mars 1962 représentait une renaissance pour chaque Algérien qui n’a jamais douté de la volonté farouche des moudjahidine, que la victoire arrivera un jour. Ainsi, la joie et les moments de liesse ont mis fin aux douleurs et aux sacrifices de l’occupation coloniale et le 19 mars 1962 a été un grand jour empreint d’espoir pour l’avenir de l’Algérie. Les populations de la vallée de la Soummam se souviennent des pires moments de cette guerre acharnée particulièrement après la tenue du congrès de la Soummam, le 20 Août 1956 à Ifri qui vit le couronnement de tous les efforts de cette armée de libération par cette réunion mémorable. Cette année un programme de festivités a été tracé pour commémorer cette date historique et qui sera centré dans la commune d’Amizour avec des dépôts de gerbes de fleurs aux carrés des martyrs et l’inauguration d’une stèle en hommage aux martyrs du village Ait Amaouche qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Mustapha Laouer