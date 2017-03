55e anniversaire de la signature des Accords d’Evian : « Un moment décisif dans l’histoire de l’Algérie »

Dans une conférence axée sur un événement significatif de notre lutte de Libération nationale, en l’occurrence, la signature des Accords d’Evian, le 19 mars 1962, M. Abdelmadjid Merdaci a souligné que cet acte fondateur de notre souveraineté et de notre indépendance, les Accords d’Evian, constitue un moment important pour l’Algérie. Cette signature entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et le gouvernement de la France coloniale sous la présidence Charles de Gaulle a mis fin à une longue guerre entre les deux belligérants.

Lors d’une conférence-débat organisée à la librairie de l’ANEP Chaib-Dzair, en présence de l’ancien ministre, Ahcène Lamine Bechichi, des chercheurs en histoire et de personnes hautement intéressées par le sujet, l’auteur Abdelmadjid Merdaci a tenu à préciser l’importance d’appeler les choses par leur vrai nom, afin d’éviter des incompréhensions ou des malentendus. Il cite, en particulier, que le chef du gouvernement de la France coloniale « jouait sur les mots » afin de transmettre des « messages » tentant de faire croire que les moudjahidine durant la Révolution n’avaient pas fréquenté les espace de recherches et les universités pour pouvoir décrypter le message du gouvernement français qui utilisait pas mal de méthodes pour essayer de garder des racines sur le territoire algérien, c’est cela qui a prolongé la durée de l’existence de l’Armée de la France coloniale sur le territoire algérien. La France coloniale durant ces négociations a voulu accorder l’indépendance au nord de l’Algérie, et de demeurer au sud du pays. Les représentants algériens, sous la bannière du FLN, avaient soumis le colonisateur à un bras de fer en refusant cette proposition, défendant avec fermeté l’intégrité du territoire algérien.

Dans ce cadre, le conférencier a tenu à rappeler, devant les assistants, que « nos combattants ont veillé à récupérer notre territoire jusqu’aux frontières », rappelant les stratégies du Front de libération qui a posé des problèmes à la France coloniale à l’échelle internationale.

Poursuivant son exposé et revenant au sujet sur « les Accords d’Evian (18 mars) et le cessez-le feu (19 mars), M. Abdelmadjid Merdaci a rappelé que le gouvernement de la France coloniale « était contraint d’aller à la table des négociations » avec les représentants légitimes des Algériens, malgré les tentatives de parasitage et les empêchements créés par le gouvernement français, pour poursuivre les Accords d’Evian, c’est pourquoi « nous avons le droit de connaître notre histoire ».

Hamza Hichem

Mme Zohra Lalmania : « Je me suis engagée volontairement »

La moudjahida Georgette Dahoua, de son vrai nom Fondanabel Léontine Georgette, dite Zohra Lalmania, est le symbole des femmes européennes qui ont épousé la cause algérienne durant la guerre de Libération nationale. Elle a rejoint le maquis à l’âge 17 ans, afin de soigner les blessés et aider les femmes à accoucher. Elle a rappelé que les conditions de vie durant cette période étaient difficiles par manque de moyens et d’infrastructures.

La femme qui a rejoint le maquis a déclaré qu’elle a pris la nationalité algérienne en 1969 et qu’elle ne l’a jamais regretté.

Elle a rappelé aussi qu’elle a 5 enfants et 19 petits-fils. Il est remarquable que son histoire est très singulière, car elle est faite de passion et de combat. C’est son mari Ahmed Dahoua qui l’a initiée à la cause indépendantiste algérienne.

Après l’arrestation de son époux, Ahmed Dahoua, en 1959 et son extradition vers la prison de Draâ Ben Khedda, elle décida de se rendre en Algérie. C’est à Biskra, ville natale d’Ahmed Dahoua, qu’elle a atterri. Après une journée passée dans cette région, elle a appris que son mari s’était évadé de prison pour rejoindre le siège de la première région militaire dans les hauteurs de Kimmel (Batna). La jeune femme de 19 ans a alors entamé un long périple à pieds qui l’a menée au quartier général de la première région. Elle évoque ce moment avec une grande passion.

H. H. et agences