Fête de la victoire : L'aube d'une ère nouvelle

Il y a 55 ans, le peuple algérien célébrait l’entrée en vigueur des accords d’Evian, mettant ainsi un terme à sept ans et demi d’une guerre sans merci, entre les moudjahidine et les forces coloniales, qui a causé la mort d’un million et demi de chouhadas, sans compter les blessés et les disparus.

Le cauchemar colonial, qui a duré plus de 132 ans de domination politique et militaire de l’Algérie, d’exploitation de ses richesses, de confiscation des droits les plus élémentaires de ses habitants, venait en effet de prendre fin, au grand soulagement de nos compatriotes, qui sont sortis en masse dans la rue, donner libre cours à leur joie et leur bonheur de retrouver enfin la paix et la tranquillité, de jouir de la liberté et de l’indépendance nationale. Pour les valeureux moudjahidine, le 19 mars 1962, c’est le jour de la victoire du peuple algérien sur le colonialisme, l’oppression, l’injustice.

C’est aussi la date de naissance de l’Algérie nouvelle, une Algérie forte et unie, comme en ont rêvé les glorieux chouhadas. Cinquante-cinq ans après cette date mémorable, l’Algérie fait face à de nombreux défis, et non des moindres, qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs de développement socio-économique et culturel. Considérant l’importance de la paix et de la stabilité dans le pays, le volet sécuritaire constitue incontestablement une priorité de l’heure, sachant notamment que sa prise en charge par l’ANP, digne héritière de la glorieuse ALN, et les forces de sécurité nationale, constitue le meilleur garant de la préservation du legs des chouhadas. Sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie s’est résolument engagée sur la voie d’un réel développement, touchant tous les secteurs d’activité, malgré les contraintes diverses auxquelles elle fait face, dont la plus importante demeure la chute du baril de pétrole.

Deuxième défi et non des moindres, un effort gigantesque de relance de l’économie nationale est mis en œuvre actuellement, à l’effet de mobiliser les énergies, toutes les énergies nécessaires pour assurer le décollage économique du pays sur de nouvelles bases, synonymes de développement et de prospérité.

Les élections législatives, prévues le 4 mai prochain, peuvent constituer une bonne opportunité pour déclencher le déclic annonciateur du renouveau dans lequel s’engage le pays.

C’est le vœu des Algériens, de tous les Algériens.

Mourad A.