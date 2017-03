ANR : Enregistrer une belle performance

A 20 jours du début de la campagne électorale des législatives du 4 mai, les partis politiques affûtent leurs armes et arrivent à la dernière ligne droite avant que les choses sérieuses ne commencent réellement, le 9 avril prochain. C’est le cas de l’ANR. Belkacem Sahli a indiqué que sa formation politique participera au niveau de 38 circonscriptions électorales, en attendant que les tribunaux administratifs tranchent sur quatre recours introduits. Il a précisé que les listes de son parti étaient constituées principalement de «300 candidats dont 47% sont des femmes et 86% des universitaires avec une moyenne d'âge de 39 ans». « Nous sommes, comme on le dit dans le jargon sportif, au finish. Ne restent désormais que les dernières retouches pour être fin prêt le jour J », a lancé, le sourire en coin, son secrétaire général lors de la conférence nationale des bureaux de wilayas et des têtes de listes qu’il a présidée, hier, à l’Office du village des artistes de Zéralda (Alger). Belkacem Sahli, qui a rappelé à cette occasion que sa formation a déposé 38 listes de candidatures dont trois pour la communauté algérienne établie à l’étranger, révèle que l’Administration a rejeté en premier lieu 10 listes et confie que les recours déposés au niveau des tribunaux administratifs ont permis jusqu’à hier de récupérer 4 listes de candidature en attendant les résultats de 5 autres, le parti ayant perdu officiellement la circonscription électorale de Jijel en raison de problèmes de signatures. « Globalement, nous pouvons dire que nous allons participer à ces élections avec au minimum 32 listes électorales tout en espérant bien évidemment que ce chiffre soit revu à la hausse à la faveur des cinq recours que nous attendons», a indiqué le SG de l’ANR qui se félicite de « l’enracinement « de son parti dans la société algérienne. Une présence sur le terrain, démontrée par la collecte dans 26 wilayas de plus de 80.000 signatures lors de l’opération parrainage des listes. Détaillant les listes de candidatures, il notera non sans fierté la présence des femmes à hauteur de 47% quand les universitaires représentent 86% des postulants de l’ANR à la députation à l’Assemblée nationale.

Quant à la moyenne d’âge, elle tourne, selon lui, autour de 38 ans. Evoquant la campagne électorale, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine met à profit cette opportunité pour appeler les candidats de son parti à

« s’éloigner » des discours populistes qui ne rapportent « rien » et souhaite que ses protégés soient « réalistes » dans leurs approches, apportent des solutions « justes » aux problèmes du pays et disent la vérité au peuple même si elle doit être « amère ». Il met en garde également contre les propos diffamatoires et autres insultes. « A l’ANR, nous aspirons à mener une campagne propre et nous comptons par la même rendre à la politique ses lettres de noblesse.

Des consignes et des orientations ont été données dans ce sens à nos candidats pour qu’ils privilégient le travail de proximité. Nous les invitons à faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, d’assurer un suivi quotidien de la campagne, de respecter les règles du jeu en évitant par exemple l’utilisation des mosquées ou les campus universitaires et l’affichage sauvage », a-t-il expliqué, ne cachant pas au passage les ambitions du parti cher à Réda Malek de réaliser de « belles» performances lors de ces législatives, à savoir occuper une des places du podium. D’ailleurs, et comme un clin d’œil au fondateur du parti, il estime que désormais, « la prise de décision doit changer de camp». Concernant le programme électoral, Belkacem Sahli assure que celui-ci vise à « préserver» les efforts déjà consentis pour concrétiser le programme du président de la République et estime « nécessaire» de garantir la « complémentarité» des institutions légitimement élues. Il considère par ailleurs que le rendez-vous du 4 mai prochain revêt une importance «capitale» pour notre pays et comprend 4 objectifs stratégiques à réaliser. Il s’agit, selon lui, d’assurer la « crédibilité» et la « légitimité» de l’Assemblée nationale, de permettre au peuple d’exercer librement sa « souveraineté», d’arriver à un parlement à la composante « compétente» et enfin de

« concrétiser» les acquis arrachés à la faveur de la nouvelle Constitution. A signaler à la fin que l’ANR a dévoilé le slogan de la campagne électorale, en l’occurrence «L’Alliance pour l’Algérie».

S.A.M