PT : Des solutions applicables

La Secrétaire générale du parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a affirmé hier à Alger que la campagne électorale de sa formation politique en prévision des prochaines législatives serait «nationale par excellence», car la priorité sera accordée aux problèmes qui pèsent sur les citoyens et aux solutions applicables. «La campagne électorale du PT en prévision des législatives du 4 mai prochain ne sera pas idéologique ou dogmatique, mais nationale par excellence, car elle constituera une occasion pour défendre les acquis réalisés à la faveur de la guerre de libération», a précisé Mme Hanoune lors de sa réunion avec les cadres du parti. La campagne électorale accordera la priorité aux problèmes qui «pèsent sur les citoyens» sous l'effet des lois promulguées par le gouvernement et aux «solutions applicables», exprimant le souhait que son parti puisse obtenir la «majorité aux élections pour pouvoir influer sur le déroulement des évènements». La SG du PT a estimé que les élections étaient un «moyen de défense et de changement des situations» que vit le citoyen algérien à travers l'élection de personnes à la hauteur de cette mission, dénonçant à cette occasion les «pratiques politiques immorales» qui ont marqué l'opération d'élaboration des listes électorales de certains partis politiques. Mme Hanoune a exhorté les citoyens à boycotter toutes les listes électorales concernées par ces pratiques, appelant la justice à intervenir rigoureusement pour sanctionner les auteurs. Mme Hanoune a annoncé par ailleurs que le parti du PT tiendra à la fin de la semaine prochaine son conseil national fédérateur pour examiner les préparatifs des prochaines élections locales avant de procéder à la prestation de serment traditionnelle par les candidats aux élections. (APS)