MPA : Promesses d’un discours réaliste

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), M. Amara Benyounès, a appelé les têtes de listes et l’ensemble des candidats du parti pour les prochaines législatives à s’exprimer avec «franchise».

S’exprimant lors d’une réunion préparatoire pour le lancement de la campagne électorale, organisée hier au niveau de la salle Ali-Maâchi du palais des expositions (SAFEX), M. Amara Benyounès a en effet souligné qu’ « il n’y a pas d’autre choix que celui du discours réaliste », précisant que les réformes économiques ne sont pas exemptes de difficultés. «N’allez pas présenter au peuple algérien des promesses qu’il est impossible de tenir», a martelé le leader du MPA qui s’adressait aux candidats, aux coordinateurs de wilayas ainsi qu’aux directeurs de campagne au niveau de cette formation politique.

M. Amara Benyounès, tout en notant que c’est une campagne électorale de «proximité» que le parti compte mener en prévision du scrutin du 4 mai prochain, a également mis l’accent sur toute l’importance de convaincre le maximum d’électeurs d’aller aux urnes massivement. Il soutient haut et fort que c’est, en fait, le taux de participation aux élections qui est à même d’assurer la légitimité et la crédibilité aux élus et au gouvernement qui en sera constitué. M. Amara Benyounès qui met en avant également l’ensemble des garanties octroyées par la loi algérienne en matière de transparence des élections qualifie le taux élevé de participation de «grande immunité pour la défense de la nation». Un taux élevé de participation sera aussi «un message fort pour l’étranger», considère M. Benyounès qui insiste sur l’importance d’un vote massif. Le président du MPA mettra à profit cette réunion pour faire part de sa proposition de «vote obligatoire». Le discours de son parti sera axé sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles et fera des «propositions» dans ce sens. Revenant à la campagne électorale, prévue du 9 au 30 avril, M. Benyounès rappellera que celle-ci se déroulera au MPA sous le slogan «Pour une démocratie apaisée», de même qu’il plaidera pour une campagne propre, loin de toute insulte ou invective. Il annoncera dans ce contexte que «le MPA est présent dans 47 circonscriptions électorales et compte 67% de femmes sur les listes d’Alger-Centre. Pour leur part, les listes de candidatures au niveau national sont composées de 55% de jeunes ne dépassant pas les 40 ans. Le plus jeune candidat enseignant universitaire de son état a 28 ans. Il est inscrit sur la liste de M’sila.

Au sujet d'éventuelles alliances avec d'autres formations politiques, M. Benyounès a fait remarquer que cette «alternative» sera possible après les élections législatives.

Par ailleurs, il a estimé que les partis politiques engagés dans cette compétition électorale ont la lourde responsabilité de convaincre les citoyens à voter en force lors du scrutin du 4 mai prochain. A retenir, les textes législatifs régissant l'ensemble du processus électoral prévoient une série de mesures afin que la campagne se déroule dans les «meilleures conditions, loin de toute forme d'insultes, d'invectives ou autres dépassements». En effet, la loi organique relative au régime électoral de 2016 prévoit que «nul ne peut faire campagne en dehors de la période prévue par la loi». L'article 175 interdit l'utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale. Il est énoncé également que l'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale est interdite. La loi met l’accent aussi sur le respect des modalités d’affichage sur les espaces publics réservés, interdisant toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet. La loi organique souligne, en outre, que « l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires». Le texte de loi interdit, par ailleurs, « l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale». Il stipule aussi que « tout candidat doit s’interdire tout geste, toute attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale», ajoutant que

« l’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit».

