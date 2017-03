M. Ould Abbès à Sétif et Ain Azel « Le parti est uni »

M. Djamel Ould Abbes , secrétaire général du FLN, était hier à Sétif où il a présidé une rencontre regroupant les têtes de liste de l’Est du pays pour les législatives du 4 mai et installé la commission de wilaya chargée de la campagne électorale avant de se rendre à Ain Azel à 50 km, où il a présidé à l’occasion du 55e anniversaire de la fête de la Victoire qui correspond au 19 Mars 1962 , un meeting regroupant les militants de ce parti.

Dans la matinée, après une courte pause au siège de la mouhafadha à Sétif, Djamel Ould Abbes s’est rendu au siège de la permanence du parti où il rencontra les cadres et militants ainsi que les candidats tête de liste. Une visite dont il ne manquera pas de souligner l’importance sachant qu’elle intervient dans une wilaya historique et à la veille d’une date importante dans le processus de recouvrement de la souveraineté de notre peuple. Les 18 et 19 mars sont en effet deux dates importantes sachant que la première a été marquée par la signature à Evian du cessez- le-feu et que la deuxième incarne la naissance de l’état Algérien.

Le FLN qui a fait l’histoire poursuivra- t-il, soulignant dans ce même contexte que Novembre a commencé le 8 Mai 1945, mettant à profit cette rencontre pour féliciter les candidats à cette échéance électorale. « Le parti est fort et uni et tous ceux qui aiment le FLN, Abdelaziz Bouteflika et l’Algérie, doivent participer avec nous à la campagne électorale ». Le secrétaire général du FLN qui dira assumer la responsabilité du choix des candidats en lice rappellera l’écoute préalable qui aura prévalu à différents niveaux avec les mouhafedh, les membres du bureau politique, ceux du Conseil de la nation et les critères arrêtés, soulignant : « Il n’y a pas de super-militants, ni de militants de seconde zone ».

Comme il consacrera une large part de son temps à l’organisation de la campagne électorale et, dans ce contexte la place qui doit être consacrée à la proximité car « le seul parti qui est surveillé de prés est le FLN et ma confiance est grande en vous », procédant ensuite à l’installation de la commission de wilaya chargée de cette campagne. Il reviendra sur la dimension que revêt 2019 et dira n’avoir jamais plié face à une quelconque pression.

F. Zoghbi