REGARD : Les spéculateurs arrivent !

Ça flambe. Patate, tomates, ail, haricots verts, banane, orange, pomme, pour ne citer que ceux-là, donnent bel et bien le tournis, au pauvre citoyen, vu, comme le maillon faible. Point de ratatouille, encore moins de salade de fruits pour le menu d’aujourd’hui. Ces légumes et ces fruits serrent les dents, aiguisent les ongles. Ils tiennent à montrer, à ceux qui ont encore du doute, leur « pouvoir » surnaturel, passant, sans grande peine, du menu, à la carte. Une démonstration de force remarquée, d’ailleurs par le consommateur, cobaye parfois, moyen sûr, d’autres, mais certainement pas roi, même pas au sens figuré. La spirale des prix, les fausses et injustifiées pénuries, montées de toutes pièces, trop souvent, par des pseudo-commerçants, devenus, des « AS », de la tricherie, des chemins sinueux qui font de la spéculation un mode d’emploi. Le citoyen, dans cette affaire, voire, cette course pour gagner plus, reste le dernier souci, de ces vendeurs qui font, aujourd’hui, la pluie et le beau temps, malheureusement, chez-nous. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, très dure même. Il suffit de voir ces récurrentes hausses vertigineuses de la plupart des prix des fruits et légumes et des denrées alimentaires, de manière générale, pour se rendre à cette évidence et revenir à de meilleurs sentiments, pour ceux qui éprouvent la moindre hésitation quant à la véracité du très populaire adage. En effet, l’envolée des prix, entrée dans nos mœurs commerciales, il faut l’admettre, n’étonne plus personne, de nos jours où les bonnes pratiques et surtout la fameuse règle de l’offre et de la demande sont sacrifiées sous l’autel de la liberté des « prix ». La spéculation et le monopole déstabilisent le bon fonctionnement de l’activité commerciale. Aller vers une réorganisation, du marché, c’est un fait, est plus qu’utile. C’est une urgence même, pour préserver les droits du consommateur, bafoués, tous les jours que Dieu fait, à chaque tour au souk. Remplir son couffin, par les temps qui courent, s’apparente à un véritable supplice de Tantale, pour le consommateur pour qui, il ne reste que de prier pour que demain ne ressemble pas aux autres jours et que la providence veille sur les petites bourses.

Samia D.