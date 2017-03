Bechar : 46 affaires criminelles traitées

Quarante-six affaires criminelles figurent dans l’agenda de la cour et du tribunal de Béchar, pour cette première session criminelle de 2017 et qui siègeront notamment, mis à part des affaires de droit commun pour viol, atteinte à la pudeur ou encore séquestration de personnes sans autorisation, des audiences inhérentes à la détention et au commerce illégal de produits prohibés. En marge de certaines affaires soumises en cassation à la cour de Béchar, dont les audiences dureront du 4 au 26 courant, il est à noter 5 délits pour falsification de documents officiels, faux et usage de faux, en vue d’acquisition illégale d’un intérêt personnel. Six délits criminels ayant trait à la tentative de meurtre et au meurtre avec préméditation seront également jugés par ces instances du 13 au 19 mars. Constitutions de bandes de malfaiteurs, dans l’intention de commettre des délits de vols, d’agressions et même de tentative de meurtre seront examinées par la cour, alors qu’une affaire d’adhésion à une organisation terroriste, de détention et commercialisation de munitions et d’incitations à des actes terroristes et de sabotage, retiendra l’attention, à l’occasion de cette première session criminelle.

Ramdane Bezza