Démantèlement d’un Réseau international de trafic de permis de conduire : 10 étrangers arrêtés avec de fausses identités

Les réseaux de faussaires et autres adeptes du faux et usage de faux ont été sérieusement mis à mal la semaine dernière, suite aux investigations planifiées par les éléments de la cellule de recherche de la gendarmerie nationale relevant du groupement d’Alger, et qui ont permis de démanteler et mettre hors d’état de nuire, un dangereux groupe composé de 10 individus de différentes nationalités étrangères spécialisés dans le faux et usage de faux, l’usurpation d’identité et l’immigration clandestine, indique une source du Groupement régional de la gendarmerie nationale.

Tout a commencé au début du mois dernier lorsqu’une source a informé les services de la gendarmerie nationale sur les agissements d’une personne qui était spécialisée dans le trafic de faux documents. Allant plus loin, les renseignements récoltés par les services de sécurité ont mis au jour l’existence de plusieurs personnes d’origines étrangères activant dans la vente illicite de faux permis de conduire et de cartes consulaires. Des faux documents établis en vue de tromper la vigilance des services de sécurité et se déplacer à travers les différentes wilayas du pays en toute sécurité en cas de contrôle par les gendarmes et policiers, indiquera le communiqué de la gendarmerie nationale. Suite à cela, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont déclenché, sur-le-champ, une opération de recherche pour mettre la main sur les mis en cause qui, jusque-là, ne se doutaient pas qu’ils étaient pistés depuis un certain temps. D’après les premiers éléments de l’enquête, les représentants de la loi ont découvert que les éléments composant le réseau criminel se seraient introduits illégalement sur le sol algérien avant de louer des véhicules haut de gamme auprès d’agences de locations de véhicules à Alger, bien évidemment en déclarant de fausses identités pour ne pas attirer les soupçons.

Quelques jours plus tard, les auxiliaires de la justice en charge de l’affaire ont réussi à tracer l’itinéraire des présumés faussaires avant de localiser leur positionnement, précise le même communiqué. A l’issue des investigations minutieuses menées, les gendarmes ont procédé à l’interpellation de dix personnes. Interrogés sur leurs origines et le modus operandi du trafic et comment ils ont pu rallier le territoire algérien, les mis en cause ont nié dans un premier temps les chefs d’inculpation qui leur étaient reprochés. A l’issue de l’interrogatoire, il s’est avéré que cinq d’entre eux avaient déjà fait l’objet d’arrestations pour d’autres délits sous différentes identités. L’opération en question s’est soldée également par la récupération de sept faux permis de conduire internationaux et quatre cartes consulaires, indique la même source. Appréhendés, et présentés devant le procureur de la République et le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga, les mis en cause ont été placés en détention provisoire à l'établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa (Tipasa), en attendant leur jugement pour faux et usage de faux de documents administratifs et usurpation d’identité.

Mohamed Mendaci