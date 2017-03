prise en charge de la myopathie : Défi et espoir

La prise en charge des personnes atteintes de myopathie reste très insuffisante en Algérie. Beaucoup reste à faire, notamment, au niveau de l’aménagement des boulevards et des lieux publics.

C’est ce qu’a estimé hier à Alger, le président de l’association nationale des myopathes, Akli Aknine lors d’une journée d’information sur les myopathies, organisée avec le soutien de la Fondation de l’ancien international Madjid Bougherra et la société Coca-Cola.

M. Aknine a déclaré que « la pension de 4.000 DA attribuée par l’Etat est en dessous des besoins des malades et les grandes aides proviennent en grande partie des bienfaiteurs.»

Le président de l’association a expliqué qu’« il est important pour eux de sensibiliser le grand public autour de ces maladies neuromusculaires et la mobilisation de la société civile et du secteur économique est très importante pour le bien du malade.» De son côté, M. Bougherra a indiqué que « sa Fondation existe depuis des années et mène avec les associations partenaires et autorités des opérations afin de venir en aide aux malade et aux personnes nécessiteuses. »

Il y a lieu de rappeler que la myopathie est une maladie dans laquelle les muscles ne fonctionnent pas normalement parce qu’il y a quelque chose de mal avec leur innervation et de maladies dans lesquelles l’innervation est normale mais les muscles ne sont pas en mesure de répondre normalement aux impulsions nerveuses qui sont décrites comme des maladies musculaires. Ces affections sont également décrites comme des maladies neuromusculaires. La maladie musculaire causée par une innervation déficiente est appelée l’atrophie neurogène et une maladie qui apparaît dans le muscle, avec une innervation normale, est appelée myopathie.

Lorsque les influx nerveux sont envoyés par le cerveau pour provoquer la contraction des muscles, la dernière étape de la filière est à partir de cellules de la moelle épinière qui se déplacent le long des nerfs vers les muscles, les rencontrant lors d’une connexion spécialisée appelée la jonction neuro-musculaire. L’interruption de l’innervation (ce qui provoque une atrophie neurogène) peut être le résultat d’une maladie des cellules de la moelle épinière ou des nerfs qui en découlent. La maladie des cellules de la moelle épinière est appelée maladie du neurone moteur, la maladie des nerfs qui les relient aux muscles est appelée neuropathie périphérique. Lorsque la maladie du motoneurone est héréditaire, elle est appelé l’atrophie musculaire spinale.

Selon les spécialistes, une biopsie musculaire peut établir le diagnostic et les tests sanguins seront effectués pour déterminer les causes. Le traitement symptomatique peut être le seul traitement disponible ou nécessaire. D’autres traitements peuvent inclure : des médicaments immunosuppresseurs, la physiothérapie, une attelle pour soutenir l’affaiblissement des muscles, et la chirurgie…

Wassila Benhamed