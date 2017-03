Rapport 2017 de l’OCDE : Objectif croissance

L’Organisation de coopération et de développement économiques vient de publier son rapport intitulé «Objectif croissance». L’édition 2017 montre que les responsables de l’action publique ont accordé une attention plus grande aux réformes visant à stimuler l’emploi, dont les résultats ont commencé à donner leurs fruits, à aider les femmes, les jeunes et les travailleurs peu qualifiés à entrer sur le marché du travail et à y réussir. S’inscrivant dans cette logique, l’Algérie a engagé d’importantes mesures pour hisser l’entrepreneuriat féminin au rang de vecteur pour une croissance économique durable. Idem pour les jeunes, pour lesquels des mécanismes da facilitation sont mis en place dans le sens de faciliter la création d’entreprises.

Lors de la 20e réunion de la tripartite, tenue à Annaba et consacrée à l’évaluation des mesures économiques, le Premier ministre avait rassuré les jeunes investisseurs quant à l’accompagnement «sans faille» des pouvoirs publics. Dans Objectif croissance 2017, il est suggéré que les gouvernements «concentrent» les efforts de réforme sur des trains de mesures permettant de cibler «simultanément» des objectifs économiques et des objectifs sociaux. L’inclusivité figure pour la «première fois» en tant qu’objectif «principal» dans le cadre de la «sélection des priorités» de l’action publique, aux côtés de la productivité et de l’emploi, principaux moteurs de la hausse du revenu moyen.

«Dans la plupart des pays, les gouvernements doivent mener des réformes pour sortir du piège de la croissance molle et préparer leur pays aux évolutions technologiques à venir, mais ils doivent davantage prendre garde à répondre aux inquiétudes de ceux qui supportent les coûts de l’agenda de la réforme», a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, le Mexicain Angel Gurria. Et d’ajouter : «Mettre l’inclusivité au cœur de l’équation publique est la seule réponse appropriée aux difficultés politiques de plus en plus fortes qui ralentissent la réforme.» En matière de réforme, le rapport explique que la formule «varie» d’un pays à l’autre, mais on y retrouve à chaque fois des mesures visant à «promouvoir le dynamisme des entreprises» et la «diffusion de l’innovation», à aider les travailleurs à «faire face à la rotation rapide des entreprises et des emplois», et à «mieux préparer les jeunes au marché du travail du futur». Les gouvernements, ajoute le document, ont eu tendance à concentrer leurs efforts de réforme dans certains domaines spécifiques, risquant ainsi de se priver des gains potentiels qui pourraient résulter des synergies entre les politiques publiques et des complémentarités entre les réformes. Une meilleure intégration des réformes les rendrait plus faciles à mettre en œuvre, en optimiserait l’impact sur la croissance et la création d’emplois et contribuerait à réduire les inégalités de revenus. Le même document relève que les pays ont été «nombreux» à tenir compte des recommandations formulées par l’OCDE, préconisant de stimuler la création d’emplois en réduisant les coins fiscaux sur le travail pour les travailleurs faiblement rémunérés.

Ainsi, l’aide individualisée à la recherche d’emploi et les subventions salariales ont été développées pour faciliter le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée. Dans sa déclaration, M. Gurria indique que la mise en œuvre des recommandations de réforme énoncées dans le rapport contribuerait à la réalisation des objectifs du G20 en faveur d’une croissance plus vigoureuse et plus inclusive.

Fouad Irnatene