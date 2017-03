La 11e Commission mixte algéro-vietnamienne se réunit demain à Alger : Promouvoir la coopération économique

La commission mixte algéro-vietnamienne, dans sa onzième édition, se réunira demain à Alger. Programmés sur deux jours, les travaux de la rencontre axeront sur les moyens de densifier la coopération entre les deux pays dont les potentialités offrent l’opportunité d’optimiser davantage les liens de partenariat. L’audience accordée récemment par le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, à l’ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, en Algérie, M. Pham Quoc Tru, aura permis aux deux parties de faire le point de situation des relations économiques bilatérales et les moyens de les renforcer à l’avenir. A ce titre, les deux pays ont de tout temps exprimé leur disponibilité à exploiter les nombreux atouts dont ils disposent pour donner une impulsion à la coopération bilatérale qui, en dépit du dynamisme enregistré au cours de ces dernières années, reste en deçà des opportunités existantes. Aussi, les officiels, de haut niveau, de part et d’autre, sont disposés à examiner les possibilités de lancement de projets de partenariat et d’échanges d’expériences dans divers secteurs, notamment l’agriculture, la construction, l’industrie, l’énergie et l’aquaculture.

L’Algérie et le Vietnam qui affichent l’ambition d’élargir leur cadre de coopération, encouragent, par la même occasion, les opérateurs économiques des deux côtés à identifier les opportunités d’affaires qui existent de part et d’autre, de même qu’ils entendent optimiser leurs échanges dont le montant, qui demeure en deçà des attentes, s’est limité à 280 millions de dollars en 2016 ; les importations de l’Algérie, qui est le quatrième importateur de produits vietnamiens en Afrique, ayant atteint près de 270 millions de dollars. Ce pays du Sud-est asiatique qui a entrepris d’importantes réformes économiques, affiche aussi un intérêt pour une coopération avec notre pays dans le domaine de l’assistance technique et du transfert de savoir-faire. Il y a lieu de souligner que les deux parties avaient plaidé, en octobre dernier, pour la création d’un conseil d’affaires algéro-vietnamien, un projet qui devrait être discuté lors de la réunion de la prochaine réunion de la commission mixte, avait déclaré l’ambassadeur du Vietnam, M. Pham Quoc Tru. Cet espace constituera le cadre idéal et opportun pour la promotion des échanges économiques qui demeurent en deçà des potentialités et pour examiner les perspectives de coopération entre les deux pays.

La mise en place de cette instance «permettra de porter les préoccupations des opérateurs économiques des deux pays aux autorités, pour pouvoir lever tous les obstacles et favoriser un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays et arriver à l’instauration d’un climat favorable pour les échanges économiques», avait indiqué l’ambassadeur du Vietnam.

D. Akila