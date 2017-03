Ligue Deux (25e journée) : Le PAC retrouve la Ligue Une

Le Paradou Athletic Club a officialisé son retour parmi l'élite à l'occasion de la 25e journée du championnat de ligue Deux, disputée ce week-end. Les coéquipiers de Meziani ont disposé de la formation du Amel Boussâada par le score sans appel de 3 à 1. Pourtant, la partie n'a pas bien débuté pour les Pacistes, qui ont été surpris par un but de KAB dès la troisième minute de jeu. 15', Gâaga remet les pendules à l'heure, avant que son coéquipier Attal ne donne l'avantage aux locaux à la demi-heure de jeu. Juste avant la pause, Chahrour confirme le succès des Algérois.

Une accession avant terme, tout à fait méritée pour les protégés du technicien espagnol Josep Maria Nogués, qui ont survolé le championnat depuis le début de saison. Par ailleurs, cette manche à été favorable à la JSM Skikda, auteur d'une belle victoire face au Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj (3-1). Menés au score durant le premier half (Madouni 32'), les poulains de l'entraîneur français Gomez ont réussi à renverser la vapeur en seconde période grâce aux réalisations de Kennache (48'), Hazi (58') et Manceur (75').

Un succès qui permet à l'équipe de Skikda d'accéder au podium. Une position très favorable lui permettant de suivre de très près la course. Pour sa part, la JSM Bejaia est retombée dans ses travers. Les protégés du coach Ifticen se sont inclinés à Saida, face à une formation du Mouloudia révoltée. Les visiteurs avaient ouvert la marque sur penalty par Merbah (12'). Les locaux sont revenus dans le match par l'intermédiaire de Ammour (32'), avant que Cheheima (38') ne donne l'avantage aux siens.

A l'heure de jeu, Guenina scelle le sort de la partie en inscrivant le troisieme but au profit du MCS. De son côté, l'US Biskra à été tenue en échec à Mascara par une équipe du Ghali tout à fait imprévisible (1-1). Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, le RC Arbaâ, a été accroché par le Widad de Boufarik dans un derby de la Mitidja, pour le moins électrique (1-1). Un résultat qui n'arrange guère les affaires des deux formations. Dans l'autre choc des mal-classés, le Mouloudia d'El Eulma a difficilement pris le dessus sur l'AS Khroub dans une partie assez musclée (1-0). Les deux équipes restent néanmoins relégables.

Rédha M.