CR Belouizdad 1 - RC Relizane 0 : Petite, mais précieuse victoire du Chabab

Le Chabab de Belouizdad s'est imposé, hier dans son antre du 20 Aout, par un score étriqué face au Rapid de Relizane, dans une rencontre assez disputée. L'unique réalisation de cette partie plaisent à été l'œuvre de Draoui (33').

Cette rencontre entre formations de seconde partie du tableau a démarré sur des chapeaux de roues. Les protégés du technicien Marocain, badou Zaki, évoluant dans une configuration tactique offensive (4-3-3), avec un bloc médian, ont rapidement pris l'initiative du jeu à leur compte. Face à une formation du Rapid, favorisant surtout le jeu de contre, les coéquipiers de Bouazza, qui se sont distingué par un jeu élaboré et aéré, ont plusieurs fois mis à mal le bloc défensif des visiteurs. 15', d'une belle reprise, Bellaili manque de peu de tromper la vigilance du portier Relizanais. 31', le coup franc de Bouazza passe à peine sur la transversale. 33', Draoui ouvre la marque en reprenant de la tête le centre bien dosé de Yahia-Cherif. Juste avant la pause, Yahia-Cherif, d'un centre croisé au second poteau manque de peu d'aggraver la marque.

La seconde période fut plus animée que sa précédant avec un rythme un peu plus élevé. Les joueurs du Rapid, sont revenus dur le terrain avec de meilleurs intention. Ils décident ainsi de prendre le taureau par les cornes d'emblée, en se chargeant de faire l'essentiel du jeu. 57', Derrag oblige son ancien coéquipier, le gardien Boukacem, à se coucher pour bloquer sa balle. 63', Le portier du Chabab s'y prend par deux fois pour repousser le danger devant Benayad puis Remache. 71', le heading de Benayad passe tout prés du cadre. Les joueurs du CRB, ont surtout chercher à préserver leur avantage au score, durant la seconde mi-temps, en opérant principalement par des contre. Ces derniers ont eu, d'ailleurs, plusieurs occasions pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour du RCR. 81', Yahia-Cherif élimine deux défenseur à la limite de la surface de réparation, mais ne parvient pas à cadrer. 85', Yahia-Cherif se fait faucher dans le carré. L'arbitre accorde sans hésitation un penalty au CRB et expulse par la même Medahi, l'auteur de la faute. Bouazza se charge d'exécuter la sentence et échoue face à Bousseder. Dans les arrêts de jeu, Aribi seul face au portier du Rapid manque lamentablement le cadre. Les Belouizdadis se contentent ainsi d'une petite, mais précieuse victoire. Ils s'éloignent un peu plus de la zone de danger, alors que leurs adversaires du jours restent dans une position délicate.

Rédha M