L'ESS rassure

L'ES Sétif a consolidé sa première place au classement de la Ligue 1 Mobilis de football en battant le NA Hussein-Dey (4-2, mi-temps 2-1) en clôture des matchs de vendredi, pour le compte de la 24e journée, devant se poursuivre samedi.

Les buts de l'Aigle noir ont été inscrits par Nadji (11'), Bougueroua (29'), Aït-Ouamar (51') et Djahnit (61'), alors que les Nahdistes avaient réduit le score par Bendebka (45') et Daouadji (90'+5). Un précieux succès, qui permet aux Sétifiens de prendre provisoirement dix longueurs d'avance sur leur premier poursuivant au classement, l'USM Bel-Abbès, qui jouera samedi, en déplacement chez le DRB Tadjenanet. De son côté, le NAHD reste scotché à la 5e place, ex aequo avec l'USM Alger et le MC Alger, avec 35 points chacun, mais avec des matchs en moins pour le MCA et l'USMA. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la lanterne rouge, le MO Bejaïa avait compliqué un peu plus sa situation dans la course au maintien, en concédant une nouvelle défaite à domicile. Cette fois, c'était contre l'USM El Harrach, sur le score d'un but à zéro. Les Crabes, malgré l'absence de leur public en raison du huis clos, avaient fourni de gros efforts avec l'espoir d'engranger les trois points de la victoire. Mais non seulement leurs tentatives ont été vaines, mais ils ont fini par s'incliner sur un but de Harrag (90+1). Un énième revers qui maintient le MOB à la dernière place du classement, avec six points de retard sur la JS Kabylie (avant-dernière) mais qui compte cinq matchs en retard. A contrario, l'USMH réalise une très bonne opération après sa victoire à Béjaïa, puisqu'elle rejoint le MC Oran à la 7e place, avec 31 points chacun.