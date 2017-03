FASSAS (secourisme) : Boukhedar Mohamed élu président

Mohamed Boukhedar a été élu vendredi à la tête de Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS) lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue au complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger). Boukhedar Mohamed a devancé au vote Guezati Badis en bénéficiant de 19 voix contre 3 pour son concurrent. Les travaux se sont déroulés en présence de 22 membres sur les 32 composants l'assemblée générale. "Le vote s'est passé dans une ambiance conviviale. Je tâcherai d'honorer l'assemblée générale qui m'a élu à la majorité. J'ai un programme assez ambitieux qui sera basé essentiellement sur la relance des compétitions nationales tout en restaurant la crédibilité de la fédération", a affirmé à l'APS, Boukhedar, peu après son élection. Boukhedar succède à Chakroun Abdelkader, évincé suite au rejet des bilans moral et financier de l'exercice 2016, déclarés "insuffisants" et "incohérents".

"Mon premier objectif est de réunir tout la famille subaquatique et surtout ressouder les liens entre les acteurs de la discipline. Par ailleurs, je m'engage à élever le niveau de formation qui sera mon cheval de bataille", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Note pays a le potentiel d'abriter des compétitions internationales. A titre d'exemple, la traversée de la baie d'Alger qui reste jusque-là une épreuve nationale sera bientôt un rendez-vous international", a-t-il souligné. Sur le plan des participations internationales, le nouveau président de la FASSAS vise une "meilleure représentativité en matière de résultats". "Il est temps de changer les choses en matière de notre participation à l'étranger. Il faudra que les athlètes soient bien préparés pour de meilleurs résultats", a-t-il conclu.