Guardiola entraîneur de Manchester City : « Nous allons nous améliorer la saison prochaine »

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a promis vendredi deux jours après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Monaco, que son équipe va "beaucoup s'améliorer" la saison prochaine, "Je suis content des joueurs de l'effectif (...) de travailler avec eux et de la façon dont ils essaient de s'améliorer. (...) Nous allons beaucoup nous améliorer la saison prochaine", a assuré le technicien espagnol en conférence de presse avant la réception de Liverpool dimanche lors de la 29e journée de Premier League. "Plein de gens ont dit après notre performance à Monaco que nous devrions changer 12 ou 13 joueurs. Mais c'est impossible de faire ça de nos jours. Il faut être réaliste", a déclaré Guardiola, dont l'équipe s'est inclinée (3-1) mercredi en Principauté après sa victoire 5-3 à Manchester. Les joueurs "ont des contrats" et il faudrait dépenser "40-50 millions de livres" (46-57 M EUR) soit un total "de 500-600 millions de livres" (575-690 M EUR), a estimé Guardiola. "Nous allons essayer d'améliorer l'équipe mais c'est impossible (de s'améliorer autant, ndlr) avec ce marché des transferts", a-t-il jugé.

"Je veux être impliqué (dans le processus d'amélioration, ndlr) le plus possible et aider mon équipe à franchir la prochaine étape. Je n'ai jamais eu autant de pouvoir en tant que manager. Pour moi, c'est un grand défi et je veux y faire face", a expliqué le coach catalan. Yaya Touré, Pablo Zabaleta, Jesus Navas, Gaël Clichy, Bacary Sagna et Willy Caballero sont en fin de contrat en juin. Et, selon la presse britannique, Guardiola ne compte pas la saison prochaine sur les joueurs actuellement prêtés, Joe Hart (Torino) et Samir Nasri (FC Séville). En tant qu'entraîneur, Guardiola n'avait jamais été sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions qu'il a remporté avec le FC Barcelone en 2009 et 2011.