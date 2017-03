Dans la LUCARNE : La CAF face à de nouveaux défis

Personne ne s'attendait à la « chute » presque brutale d'Issa Hayatou qui a trôné sur le siège de la CAF depuis 1988, au Maroc. L'Algérie avait joué un rôle important pour son intronisation. Il est vrai qu'il le lui a bien rendu en nous donnant l'organisation de la 17e édition de la CAN. D'ailleurs, elle nous avait permis de remporter le premier et le seul titre jusqu'ici. C'était sous la coupe du défunt Omar Kezzal que le football algérien regrette énormément. Le président de la CAF avait évolué dans un terrain conquis, lui qui a mis les jalons de sa « tente » dans le pays des pharaons : l'Egypte. Il n'avait jamais songé à partir ou quitter le Nil. Il avait tout : la quiétude, mais aussi la mère de ses enfants. Il était, en effet, marié à une égyptienne. Comme on dit, il a mangé leur "pain". Il est devenu un des leurs. Sous son règne, l'Egypte, mais aussi le Cameroun, son pays de cœur et de toujours, ont fait une « razzia » sur le plan de la collection de titres africains. Ces deux pays, faut-il le rappeler, ont passé presque trois décades de rêves. Ce n'est pas le cas de notre pays, puisque, et malgré la présentation de dossiers solides, en "béton" même, on n'a plus bénéficié de l'organisation d'une CAN. On a chaque fois préféré le Gabon ou la Guinée équatoriale à nous et ce, malgré nos moyens. Aujourd'hui, Hayatou est parti et l'Algérie ne pourra pas organiser de CAN avant la date fatidique de 2026. Au passage Hayatou a pu placer le Cameroun pour que la 32e édition se déroule dans ce pays. D'ailleurs, les éliminatoires de la CAN 2019 débuteront à partir du mois de juin. Pour le tour préliminaire, c'est même bien avant. Ce sera vers le coup de fin mars. Donc, tous les Africains, à travers le continent, ont bien pris l'échec d'Issa Hayatou, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne où les élections de la CAF ont eu lieu. Ce fut pour lui un jeudi noir qui restera gravé à jamais dans sa mémoire et celle de tous les Africains. Les soutiens d'hier ont changé de camp pour introniser le Malgache Ahmad Ahmad. Cet ancien ministre ne jouait nullement dans la cour des grands du fait que Hayatou était maître des "coulisses", étant le plus rodé, le plus expérimenté. Nombreux sont ceux qui le craignaient, puisqu'ils refusaient de présenter leurs candidatures pour le défier. Finalement, on peut dire que le "vent du changement" a été plus fort que tout. Il s'est imposé de lui-même à tous. C'est ainsi que le néophyte est redevenu subitement un véritable spécialiste. Jugez-en : il a fait pratiquement le vide autour de lui en s'adjugeant 34 voix, contre seulement 20 voix pour Hayatou, lui qui a régné en véritable "nabab" sur la CAF pendant 29 ans. Un règne incontesté et incontestable. Il faut dire qu’avec l'avènement de l'ère Infantino, le président de la FIFA, rien ne se fera comme avant. Et la « chute » de Hayatou en est une. C'est un "gros poisson" qui vient de tomber lourdement de son piédestal. Il faut dire que la plainte introduite auprès de la justice égyptienne par des membres de la Fédération Egyptienne de Football, mais aussi la justice de ce pays ont fait aussi des vagues. Cette plainte a eu presque un effet direct du fait que tous les pays africains étaient sous la merci des chaînes de TV possédant les droits de transmission des matches des compétitions africaines, comme Darmon et Lagardère et aussi BeIn Sport. Alors que les pays africains sont concernés par les matches, on vous oblige à payer, au prix d'or, pour recevoir le signal. Une aberration qu'aucun pays africain n'a pu accepter du fait qu'elle est irraisonnable. Le nouveau pensionnaire de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad est très optimistes pour "imposer une nouvelle gouvernance" au niveau de cette structure qui gère le football africain, surtout qu'il prône le "dialogue". C'est ce qui a manqué à la CAF du fait que le président faisait et défaisait comme bon lui semble. Il a vécu dans un monde qui lui appartenait presque. En fait, ce n'était qu'une illusion.

Plus dure a été la chute !

Hamid Gharbi