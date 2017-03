COMMENTAIRE : Soulagement

Le soulagement en Europe était perceptible après les résultats des élections législatives néerlandaises qui ont été remportées par la droite du Premier ministre Mark Rutte devançant largement l’extrême droite de Geert Wilders. Et pour cause, ce scrutin avait valeur de test pour les partis traditionnels du vieux continent. La crainte de voir l’extrême droite remporter cette élection dans le sillage de la montée du populisme était réelle. D’où le « ouf » poussé par des responsables de l’Union et de certains pays qui vont aussi connaître prochainement des élections. Et pour cause, depuis la victoire de Donald Trump et le Brexit, l’Europe veut croire que les démons du populisme sont circonscrits à quelques poches seulement et que l’Union résistera face au danger que présente l’extrême droite et son programme nationaliste. Aussi, la défaite de Geert Wilders, qui, à l’instar des autres chefs de cette tendance politique, a promis de « désislamiser » les Pays-Bas et de quitter l’Union européenne, est pour eux un motif de croire que le mal n’est pas aussi profond et que l’extrême droite n’est pas représentative de la majorité en Europe, comme cela a été démontré par les Néerlandais. Par leur vote massif, ils ont enrayé la montée de l’extrême droite et ont redonné ainsi de l’espoir à ceux qui dans leurs pays respectifs craignent une redistribution des cartes à la faveur des prochaines élections législatives ou présidentielles. La large participation des électeurs aux Pays-Bas, le taux est estimé à 81 %, « du jamais vu depuis 30 ans », puisqu’en 2012, il était de 74,6 %, est un signal fort du refus de ces derniers de céder au programme de l’extrême droite. Certes, une frange de la population néerlandaise s’est laissée séduire par le discours véhiculé, mais elle est loin d’être majoritaire au sein de la société. Pour preuve, l’avancée enregistrée par le parti des écologistes de GroenLinks, qui a quadruplé son score et récolté 16 sièges, bien que son discours soit aux antipodes de celui de l’extrême droite. Le Premier ministre sortant Mark Rutte avait affirmé que ce scrutin était

« crucial » : c’est « l’opportunité pour une démocratie comme la nôtre de mettre un terme à l’effet domino du mauvais populisme », a-t-il déclaré. Un scénario que l’Union et d’autres partis qui se battent contre le discours populiste espèrent voir se reproduire dans les prochaines semaines et prochains mois.

Nadia K.