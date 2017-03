Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite le Président irlandais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Irlande, Michael D. Higgins, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à développer davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il m’est agréable, au moment où la République d’Irlande célèbre sa fête nationale, de vous adresser mes vives félicitations auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de bonheur et de bien-être personnels, et de prospérité au peuple irlandais, a écrit le président Bouteflika dans son message. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer mon engagement à développer davantage, avec votre précieux concours, les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays, a ajouté le chef de l’Etat.