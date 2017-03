MDN : Six mines artisanales détruites à Tébessa

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a détruit, le 15 mars 2017 à Tébessa/5° RM, six mines de confection artisanale, a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a appréhendé, à Ain Témouchent/2° RM, 6 narcotrafiquants et saisi 4 véhicules et 19,5 kilogrammes de kif traité, a ajouté la même source. Par ailleurs, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont arrêté dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Tiaret, Bechar et Tamanrasset, 72 immigrants clandestins de différentes nationalités, a relevé le communiqué du MDN.



Deux terroristes abattus à Jijel



Un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Jijel (5° RM) a abattu, le 16 mars 2017, deux terroristes. Le détachement de l’ANP a récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis, une grenade de confection artisanale et une paire de jumelles, suite à une opération de qualité menée dans la zone d’El Ghedir, commune d’El Milia, indique la même source, précisant que l’opération est toujours en cours.



Démantèlement d’un groupe terroriste appartenant à Daech



Le service de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem a démantelé, jeudi dernier, un groupe de terroristes appartenant au groupe autoproclamé « Etat islamique (Daech/EI) » qui activait sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris auprès de ce corps sécuritaire. Le groupe, composé de neuf individus âgés entre 20 et 58 ans et tous originaires de Mostaganem, est spécialisé dans le recrutement des jeunes par le biais des réseaux sociaux et les convaincre de rejoindre les rangs de l’organisation terroriste Daesh en Syrie. Les membres du réseau ont été arrêtés après une opération de surveillance et de suivi, durant plus d’un mois, par les services de sécurité. Après achèvement de l’enquête, les neuf membres du groupe ont été présentés devant la justice. Sept d’entre eux ont été mis sous les verrous, un huitième sous contrôle judiciaire, tandis qu’un autre a reçu une convocation directe à comparaître, ont précisé les mêmes services sécuritaires.