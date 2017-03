Dans la LUCARNE : PLUS DE CACOPHONIE !

Selon toute probabilité le feuilleton des élections de la FAF va connaître son Happy End très bientôt, puisque l’assemblée générale élective a été maintenue pour ce 20 mars, date, comme on le sait, annoncée une première fois sur le site de l’institution avant de connaître une sorte de forcing ayant abouti à un report bien problématique, conséquence sans doute de certains tiraillements de ses acteurs suite à la décision du président sortant, Mohamed Raouraoua, de ne pas solliciter un nouveau mandat, laissant ainsi la place à d'autres candidats pour tenter leurs chances.

Au départ, et après l'AGO du 27 février dernier au CTN, tout a été ficelé pour que tout se termine le 20 mars courant avec l'AGE. Une semaine auparavant, le 12 mars dernier, alors qu'il n'y avait aucun candidat, tout s'est précipité dans les ‘‘prolongations’’, comme nous l'avions déjà annoncé précédemment. Zetchi avait alors présenté un dossier avec 13 membres pour la constitution de son bureau. D'autres candidats, tels Aissaoui, Medouar et d'autres acteurs du football ont vu leurs dossiers rejetés illico-presto sans que la commission de recours fasse son travail comme il le faut. Voilà que 24 heures plus tard, le communiqué qui avait été publié sur le site officiel de la FAF a été retiré, manu militari, pour des raisons obscures. Or ces élections doivent impérativement et normalement se tenir de la façon la plus démocratique et la plus transparente possible dans le respect des règlements de l’institution footballistique et non en fonction des règlements de compte qui ne bénéficient à personne. Oui le respect scrupuleux des règlements et leur application à la lettre sans la moindre interférence externe car on n’a nullement besoin d’une cacophonie orchestrée, surtout en prévision des éliminatoires de la CAF (juin) et Mondial (août) qui attendent notre football.

Hamid Gharbi