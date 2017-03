Ligue1 (24e journée) : Les Abassis en danger à Tadjenanet ?

Cette 24e journée de la Ligue-1se poursuivra, aujourd'hui avec trois autres rencontres au programme. L’intérêt n’en sera que plus important, puisque l’USMBA, classée à la deuxième place avec 37pts, pourrait réduire son retard sur l'ESS en cas de victoire devant le DRBT.

Il est certain que rien ne sera facile devant cette équipe du DRBT qui est en train de reprendre quelques forces, surtout qu'elle n'est plus relégable pour le moment ; le coup reste jouable. Toutefois, il faut toujours remporter des points pour ne pas repiquer de la tête, surtout avec le succès à trois points. La tâche des Abassis ne sera pas aisée du fait que les joueurs avaient menacé de faire grève car ils n'ont pas été payés et ce malgré les assurances du wali de Sidi bel Abbes. Les poulains de Chérif El Ouazani risquent de passer à côté, sauf s’ils se rebiffent.

Au stade 20-Août, le CRB, qui n'est pas à l'abri de la relégation, recevra une équipe du RC Relizane qui lutte de toutes ses forces pour quitter la zone rouge. Certes, les Relizanais seront amoindris par les absences dAllag, Mekaoui et Benayad, mais ils sont animés d'une détermination farouche pour surprendre les Belouizdadis. Ces derniers ont été avertis par leur coach, Badou Zaki, de ne pas sous estimer cette équipe du RC Relizane qui cherche vivement s'en sortir. Il s'agit d'une empoignade ouverte à toutes les probabilités.

À Constantine, le CSC, qui vient de récupérer Balameiri, aura fort à faire devant l'O Médéa qui alterne le bon et le moins bon. Avec 24 pts, les Constantinois n'ont pas encore assuré leur maintien. Par conséquent, cette sortie, at home, devant les Médéens de Slimani est très importante. Un succès des locaux leur permettrait de mettre des atouts de leur côté pour s'en sortir lors du décompte final. Il est évident que le fait de jouer à domicile a son poids. Néanmoins, face à cette accrocheuse formation de l'O Médéa, rien ne sera facile, une équipe qui a toujours bien figuré hors de ses bases. Ceci dit, il faudra signaler le fait que trois autres rencontres ont été reportées. Il s'agit de MCO-JSK, JSS-MCA et USMZ-CAB.

H. G.



Programme : aujourd’hui

Au stade 20-Août (15h) :

CRB - RC Relizane



À Constantine (Hamlaoui)(16h) :

CSC - O. Médéa



À Tadjenanet (16h) :

DRBT - USMBA