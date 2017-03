FAF : L'AG élective maintenue au 20 mars

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de football (FAF), fixée en premier lieu au 20 mars, puis reportée au 27 avril, a finalement été maintenue à sa date initiale, a annoncé l'instance fédérale mercredi sur son site officiel.

«La commission de candidatures, réunie mercredi, a décidé, comme annoncé lors du dernier Bureau fédéral de FAF en date du 11 février 2017, que l'Assemblée générale élective aura lieu lundi 20 mars 2017 à partir de

10h00 à l'amphithéâtre Omar Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa» indique la même source. La commission de candidatures présidée par Ali Baâmeur a annoncé lundi via un communiqué le report des élections se basant sur

l'article 26.1.2 des statuts de la FAF qui stipule que les élections auront lieu 60 jours après la date de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de fin de mandat. Quelques heures plus tard, ce communiqué a été retiré du site officiel de l'instance fédérale. Kheireddine Zetchi, président du Paradou AC (Ligue-2), est l'unique candidat pour la succession de Mohamed Raouraoua. «Kheïreddine Zetchi sera l'unique candidat à la présidence de la Fédération algérienne de football du fait que son dossier de candidature a été le seul à avoir été validé», affirme la même source. Huit candidats ont vu leurs dossiers rejetés. Il s'agit de MM. Mouldi Aïssaoui, Abdelkrim Medouar, Mansour Beldjoudi, Ahmed Mebrek, Youcef Azzouz, Djamel Cherif, Rachid Asma et de Mlle Khadidja Belkadi. Ces candidats peuvent jusqu'au 17 mars 2017 à 00h00 introduire un recours.