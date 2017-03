Compétitions interclubs africaines : L'USM Alger en difficulté, la JS Kabylie sur du velours

L'USM Alger et la JS Kabylie espèrent samedi profiter de leurs acquis de la première manche des 16es de finale de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) respectivement pour poursuivre l'aventure, même si la mission s'annonce difficile pour les Usmistes. L'USMA, vainqueur à domicile par deux buts à zéro face aux Burkinabés du RC Kadiogo, devra cravacher dur samedi à Ouagadou (15h30) pour valider son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions, une épreuve sur laquelle le club de la capitale mise énormément après sa finale historique perdue en 2015 face au TP Mazembe (RD Congo). Les Usmistes, à pied d'œuvre à Ouagadougou depuis mardi passé, doivent faire face à plusieurs paramètres exogènes, dont les conditions climatiques difficiles régnant sur place, et marquées par une chaleur suffocante, conjugué à un taux d'humidité très élevé. L’entraîneur de l'USMA, le Belge, Paul Put, qui ne se sent pas dépaysé à Ouagadougou où il y vivait lors de son passage à la tête de la sélection du Burkina Faso entre 2011 et 2013, est conscient de la difficulté de la tâche qui attend les siens. "On s'attend à un match difficile, d'autant que l'horaire de la partie n'est pas fait pour arranger nos affaires. On aura également à faire face à un adversaire de qualité qui, de surcroît, négocie bien ses matchs à domicile, où il est tout le temps soutenu par ses nombreux supporters. Cela dit, on n'a rien à craindre, on se donnera à fond pour arracher la qualification", s'engage le technicien belge. Les défections enregistrées dans l'effectif des gars de Soustara compliquent davantage la mission du représentant algérien. En effet, comme à l'aller, Meftah (suspendu), Benkhemassa, Hamar et Benkablia (blessés) seront absents, alors que Benyahia et Abdellaoui sont incertains.

La JSK sur une voie royale



Pour sa part, la JSK, en difficulté en championnat de Ligue-1 algérienne où elle lutte pour son maintien, est sur une voie royale afin de composter son billet pour les 16es de finale bis de la Coupe de la CAF, après avoir réussi l'essentiel sur le terrain de l'Etoile du Congo (0-0), lors du match aller.

Et même si les ''Canaris'' qui accueillent leur adversaire samedi (18h30) sont plutôt concentrés sur le championnat local, il n'en demeure pas moins que le résultat de la première manche les motive davantage pour poursuivre l'aventure dans cette compétition. De l'avis de l'entraineur Mourad Rahmouni, "une qualification au prochain tour de l'épreuve continentale fera beaucoup de bien pour le moral des joueurs en vue de la suite de la compétition nationale". Voulant se remettre en confiance après leur parcours décevant en championnat, les coéquipiers du capitaine Ali Rial, annoncés forfait pour la circonstance, sont censés ne pas laisser passer cette aubaine pour accéder au prochain tour de l'épreuve, ce qui pourrait constituer un ascendant psychologique pour la JSK dans la lutte pour son maintien parmi l'élite algérienne.