CAF : Il met fin à 29 ans de règne de Issa Hayatou Ahmad Ahmad élu nouveau président

C'est la fin d'une ère ! Issa Hayatou n'est plus président de la CAF depuis ce jeudi 16 mars, après avoir été défait largement par le Malgache, Ahmad Ahmad, lors de l'AG élective à Addis Ababa.

Le Camerounais de 70 ans a été largement battu par l'ancien ministre de la Pêche malgache, 34 contre 20 seulement pour Issa Hayatou qui cède ainsi son trône, c'est le cas de le dire, après 29 ans de règne. Issa Hayatou, qui est arrivé à la tête de la CAF en 1988, briguait son 8e mandat.

L'image de son retrait, après les premiers bruits le donnant battu, résumait à elle seule la fin d'une époque. Tête baissée, Issa Hayatou a quitté son siège dans la discrétion pour ne revenir que bien plus tard saluer une dernière fois ceux qui l'ont accompagné durant ses 29 ans de règne.

Il faut dire que nul ne s'attendait à ce qu’Ahmad Ahmad parvienne à battre à l'écrasante majorité Issa Hayatou qui avait jusqu'ici régnait d'une main de fer sur la plus grande instance du football africain. Fort du soutien des Fédérations des états du sud de l'Afrique, Ahmad Ahmad a remporté haut la main le vote. Il arrive avec la promesse de changer complètement le mode de fonctionnement du Comité exécutif de la CAF et le soutien aux petites Fédérations dans le but de poursuivre la promotion du football africain.

Le départ d'Issa Hayatou coïncide avec le changement opéré au plus haut sommet du football mondial avec les départs, dans les conditions que l'on sait, de Sepp Blatter, longtemps président de la FIFA et Michel Plateni, ex-président de l'UEFA.

Par ailleurs, l'AGE de la CAF a vu Mohamed Raouraoua perdre son "fauteuil" au sein du Comité exécutif de la CAF au profit du Marocain, Lakdjaa. Membre élu depuis février 2011, Mohamed Raouraoua, membre à la Fifa, n'a récolté que 7 voix, contre 41 pour le Marocain. Ainsi, c'est tout le paysage du football africain qui change.

Amar B.



Raouraoua n’a pas été réélu au Comité exécutif

Le président sortant de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, a perdu son siège au Comité exécutif de la Confédération africaine (CAF) pour l'exercice 2017-2021, lors de l'Assemblée générale élective de la CAF tenue jeudi à Addis Abeba. Raouraoua a obtenu 7 voix contre 41 pour son adversaire, le Marocain, Fouzi Lekjaa, patron de la Fédération royale marocaine, alors que le troisième candidat, Anwar El Tashani (Libye) s'est retiré de la course. Agé de 70 ans, Raouraoua espérait conserver son poste au Comité exécutif de la CAF pour la zone Nord. Lui qui a décidé de ne pas se représenter à l'élection de la FAF, avait été élu pour la première fois au comité exécutif de la CAF en janvier 2004 en Tunisie, en marge de la coupe d'Afrique des nations. Au total, sept membres ont été élus à raison d'un représentant pour chaque zone, à l'exception de la zone Sud qui a élu deux représentants.



Résultats des élections au Comité exécutif de la CAF par zone :

Zone Nord : Fouzi Lekjaa (Maroc) (41 voix), Mohamed Raouraoua (7 voix)

Zone Ouest A : Amadou Diakité (Mali) (22 voix), Hassan Musa Bility (Liberia) (26 voix)

Zone Ouest B : Maju Melvin Pinnick (Nigeria) (32 voix), Anjorin Moucharafou (Bénin) (17 voix)

Zone Centre-Est : Suleiman Hassan Waberi (Djibouti) élu au second tour après le retrait de Magdi Shams (Soudan)

Zone Sud (2 postes à pourvoir): Danny Jordan (Afrique du Sud) (35 voix), Frans Mbidi (Namibie) (24 voix), Rui Eduardo Da Costa (Angola) (25 voix)

Candidate féminine (1 poste à pourvoir): Isha Johansen (Sierra Leone) (35 voix), Lydia Nsekera (Burundi) (12 voix).