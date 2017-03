Renouvellement des fédérations

Fédération algérienne d'athlétisme

Abderrahim Rédha (nouveau président de la FAA) :

«Rassembler sans distinction

aucune»



Le nouveau président de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Abdelhakim Dib, s'est engagé jeudi à rassembler la famille de l'athlétisme algérien sans «distinction aucune» en se basant sur une gestion administrative et financière «rigoureuse» au sein de la nouvelle instance fédérale.

«La FAA a besoin d'une réorganisation de ses commissions technique et administrative lesquelles doivent être dignes de cette discipline qui a tant donné au sport algérien à travers ses consécrations mondiales et olympiques», a déclaré à l'APS Dib à l'issue de son élection à la tête de la FAA. Pour ce faire, le nouveau patron de l'athlétisme algérien a plaidé pour une rationalisation des dépenses tout en ramenant des ressources financières supplémentaires pour atteindre les objectifs escomptés durant le mandat olympique 2017-2020. «Nous allons négocier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider les 20 meilleurs clubs financièrement, mais surtout en matière d'encadrement technique et logistique», a-t-il dit. «Il faut d'abord réfléchir à mettre en place une politique de formation des entraîneurs, relancer la pratique féminine et aider les clubs du Sud», a souligné Adelhakim Dib, élu jeudi pour quatre ans à la tête de la Fédération algérienne d'athlétisme lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue au siège de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ) de Zéralda.

Candidat unique au poste de président, Dib, représentant de la Ligue de Tlemcen et membre du Bureau fédéral sortant, a obtenu 54 voix des 68 membres de droit présents à l'AGE (45 Ligues, 18 clubs, 5 membres du bureau sortant).



Fédération algérienne de golf

Kadra Mohamed Fouad nouveau président

Mohamed Fouad Kadra a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de golf (FAG) pour le mandat olympique 2017-2020, à l'issue de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue jeudi au Centre des Fédérations sportives à Alger. Le nouveau président a obtenu sept voix sur les 7 personnes autorisées à voter, alors que l'AG de la FAG compte 13 membres. Kadra (66 ans) qui était membre du Bureau fédéral (BF) durant le précédent mandat olympique, succède à Slim Othmani qui ne s'est pas représenté. Outre le président de la FAG, l'AG a procédé aussi à l'élection de cinq membres du BF, en attendant la désignation d'une sixième personne et de deux femmes, à savoir Bachira Touhami et Rahab Slimani. "Ces désignations se feront lors d'une Assemblée extraordinaire", a indiqué le secrétaire général de l'instance, Abdelnacer Messaoudi. "Je vous remercie pour la confiance placée en moi. Je vous promets de travailler pour atteindre les objectifs tracés en comptant aussi sur la collaboration de tous les membres et celle du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)", a déclaré le nouveau président de la FAG à l'issue de son élection. Et d'ajouter : "Je vais mettre mon expérience au service de cette discipline et surtout essayer de réhabiliter le terrain de golf de Dely Ibrahim (Alger), sans oublier la relance de l'école de golf dont les meilleurs éléments prendront part aux tournois internationaux -Open- afin d'obtenir des points supplémentaires au classement mondial".

La passation de pouvoirs entre l'ancien et le nouveau président aura lieu dans un délai ne dépassant pas dix jours, selon le représentant du MJS. Il y a lieu de rappeler que les bilans moral et financier de l'année 2016 et celui du mandat olympique 2013-2016 ont été adoptés lors de l'AG ordinaire tenue la semaine dernière à Alger.



Les membres du Bureau fédéral (2017-2020)



1. Ahmed Hamza 7 voix

2. Omar Lakel Lissa 7 voix

3. Mustapha Lourari 7 voix

4. Bilal Hamza 7 voix

5. Aziz Laouar 7 voix





Fédération algérienne de rafle et billard

Maidi réélu président

Le président sortant de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), Mohamed Amine Maidi, a été réélu à la tête de l'instance fédérale, jeudi lors de l'assemblée élective tenue au Centre des Fédérations sportives de Dely Ibrahim (Alger). Maidi, seul candidat à sa propre succession, a été porté à la tête de la FARB pour un second mandat olympique consécutif à l'unanimité des voix des membres présents à l'AGE (17 sur les 24 composant l'Assemblée) contre un bulletin nul. " Je remercie les membres présents qui m'ont renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat, cela dénote de leur conviction et satisfaction du travail accompli lors du précédent mandat et leur souhait d'aller dans la continuité des choses", a déclaré Maidi à l'annonce des résultats du scrutin, saluant la sagesse qui a prévalue lors de l'AGE, après les perturbations de l'AG ordinaire. Pour le nouveau mandat (2017-2020), le président de l'instance fédérale a arrêté certaines priorités pour les deux disciplines (rafle et billard) pour assurer un redéploiement progressif de ces disciplines. Ces priorités s'articulent notamment sur la formation à tous les niveaux, oeuvrer à l'acquisition d'infrastructures spécialisées adéquates permettant de promouvoir et développer davantage les deux disciplines. S'agissant des équipes nationales appelées à relever plusieurs défis, le président de la FARB compte mettre en place "un système de compétition qualitatif pour accéder aux sélections nationales", a-t-il indiqué, ajoutant que plusieurs échéances régionales et internationales sont au programme des sélections algériennes de différentes catégories. La revalorisation du collège technique occupe également une place prépondérante dans le plan d'action du nouveau Bureau fédéral qui lui accorde une "importance particulière", surtout que ce volet est considéré par la Fédération comme " un des moyens d'expression pour promouvoir les compétences techniques", a expliqué Maidi. Pour pouvoir réaliser son plan d'action et atteindre ses objectifs, la nouvelle équipe dirigeante de la FARB compte "mobiliser toutes les bonnes volontés autour de ses projets qui visent, selon le président de l'instance fédérale, à redorer le blason des deux disciplines en Algérie et à l'étranger". Les 17 membres présents à l'AGE ont procédé également à l'élection des huit membres du Bureau exécutif : Hassiba Hamel (17 voix), Abdelhak Noura (15), Billel Ftita (12), Mohamed Chakib El Raousti (12), Rachid Afoun (11), Nedjmeddine Bensadok (10), Rafik Benhamla (10), Merzak Belahcene (8). Les membres suppléants sont : Ahmed El Raousti (7 voix), Mustapha Ameur (6), Houcine Boukadcha (4), alors que la nom de Wahid Saadaoui (candidat au BE) a été retiré de la liste pour son absence à l'AGE.