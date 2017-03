élan de solidarité

Le procès du groupe de Gdeim Izik a suscité plusieurs appels à leur libération «immédiate et inconditionnelle» et de nombreuses «préoccupations» internationales face au manque d'équité.

A cet égard, le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, a exhorté l'Union européenne (UE) à intervenir pour contribuer à la libération «immédiate et sans conditions» des prisonniers politiques sahraouis. «Nous demandons à l'UE d’intervenir pour aider à la libération immédiate et sans conditions de ces détenus politiques sahraouis, en se référant aux clauses des droits de l’homme consignés dans les accords de partenariat avec Rabat», a-t-il déclaré à l'APS, estimant qu'une telle action serait de nature à «contribuer à la relance du processus de paix de l’ONU concernant le Sahara Occidental, jusqu’ici bloqué par l’occupant marocain».

L'Union européenne (UE) a, pour sa part, assuré suivre la situation des prisonniers politiques sahraouis de «Gdeim Izik» depuis leur arrestation en 2010, et a exprimé «constamment ses préoccupations», au sujet des accusations de mauvais traitements et d'impunité dans le cadre de son dialogue politique avec le Maroc, a affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

Des militants sahraouis et membres du mouvement associatif français de solidarité avec le peuple sahraoui se sont mobilisés mercredi à la place de la République (Paris) pour demander la libération des prisonniers politiques sahraouis, dont le procès devait se tenir à Rabat.

Le document distribué sur place souligne que les juges marocains ont refusé d’enquêter sur les allégations de torture. Sur plainte de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), le Comité des Nations unies contre la torture a condamné le Maroc, rappelle-t-on, le 12 décembre dernier, pour « actes de torture» envers le militant sahraoui Naâma Asfari. Le rassemblement, qui a duré trois jours, a été organisé par l’Association des Sahraouis en France (ASF), l’Association de la communauté sahraouie en France (ACSF) et la Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental. Il a été également une occasion, selon ses organisateurs, d’informer et de sensibiliser l’opinion publique française sur « ce qui se passe» au Sahara occidental, un conflit «totalement ignoré» par les médias français.

Dans une déclaration à l’APS, le secrétaire de la Plateforme, Jean-Paul Le Marec, a affirmé que les militants sahraouis ont été « injustement» condamnés « parce qu’ils défendent l’autodétermination et l’indépendance du Sahara occidental». « Nous exigeons, en priorité leur libération immédiate et sans condition ainsi que l'arrêt de la répression dans les territoires sahraouis occupés», soulignant que la seule solution au conflit du Sahara occidental, qui est entre les mains des Nations unies,

« passe par la tenue rapide d’un référendum d’autodétermination». Il a considéré, par ailleurs, que c’est un « autre scandale» des autorités marocaines d’avoir expulsé du Maroc la militante Claude Mangin Asfari, ne lui permettant pas ainsi de rendre visite à son mari, Naâma Asfari, « sans qu’il y est une réaction de l’Union européenne ou de la France, alors que la Convention de Genève garantit ce droit».

Il a estimé que la déclaration, mardi, du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal, était « très laconique», sans donner de jugement « sur la façon dont le président du tribunal traite les avocats français en les interrompant aussitôt qu’ils prononcent le mot “torture’’».

Consterné face au manque d'équité du procès dénoncé, le maire de Saint-Denis (banlieue de Paris), Laurent Russier, a rappelé «son attachement à la question des droits de l’Homme et au droit à l’autodétermination des peuples».

En Espagne, plusieurs militants du mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui ont manifesté à Madrid devant l’ambassade marocaine, pour «dénoncer l'illégalité du procès des prisonniers politiques du groupe de Gdeim Izik et exiger leur libération immédiate».

Les manifestants, décidés à soutenir la cause sahraouie jusqu'à l'indépendance de ce dernier territoire africain en attente de décolonisation et particulièrement les prisonniers politiques du groupe de Gdeim Izik, injustement et illégalement détenus depuis 2010, ont vivement protesté contre «le procès illégal» et ont exigé leur «libération immédiate et inconditionnelle».

Le parti espagnol «Equo» a demandé, pour sa part, la «libération de tous les prisonniers politiques sahraouis qui sont détenus dans les prisons marocaines», appelant le Maroc à respecter les résolutions de l’ONU devant permettre la «tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental».

Toujours présent dans diverses manifestations pour dénoncer «la répression marocaine, notamment à l’encontre des prisonniers du groupe de Gdeim Izik», le responsable de la société civile du parti espagnol UPD (Union, progrès et démocratie), Pablo Nieva, a souligné que son parti va continuer à soutenir la lutte du peuple sahraoui et à «exiger du gouvernement espagnol d’assumer sa responsabilité envers la population sahraouie.»

La Coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui (Ceas-Sahara) qui avait dénoncé l’illégalité du procès des prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik a indiqué qu’elle compte «renforcer la solidarité politique et humanitaire et intensifier son soutien aux prisonniers politiques jusqu’à leur libération».