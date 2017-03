Détention arbitraire d'étudiants sahraouis dans les prisons marocaines : Des députées européennes alertent

Les députées européennes Ana Gomes et Paloma Lopez ont dénoncé la détention «arbitraire» d'un groupe d'étudiants sahraouis à la prison d'Oudaya (Maroc), exhortant l'UE à prendre des mesures pour que ces étudiants soient traités dans le respect des normes internationales et qu'ils soient jugés rapidement et de façon juste. Dans une question écrite adressée à l'exécutif européen, l'eurodéputée Ana Gomes a affirmé que ces étudiants sahraouis sont «victimes de torture et mauvais traitements» pendant leur détention pour avoir «exprimé leur opinion politique et manifesté pacifiquement». Rappelant que ces étudiants, qui attendent leur procès depuis 10 mois, observent une grève de la faim pour exiger «un procès équitable et une assistance médicale, ainsi que le respect des normes internationales dans le traitement des détenus», Ana Gomes a mis en garde contre la détérioration de leur état de santé dont certains d'entre eux sont déjà dans «un état critique». De son côté, la députée Paloma Lopez a dénoncé la persécution systématique des défenseurs des droits de l'homme sahraouis par le Maroc, estimant que la répression des manifestations pacifiques en faveur de l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, comme celle de ce groupe d'étudiants, constitue «une violation de l'article 2 de l'accord d'association UE-Maroc». Elle a alerté, dans ce contexte, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, sur l'état de santé du prisonnier politique sahraoui Aziz Aluhadi et des autres étudiants sahraouis dans la prison d'Oudaya, ainsi que sur les conditions de leur détention. Paloma Lopez a souligné, à ce titre, qu’Aziz Aluhadi, arrêté avec d'autres étudiants sahraouis lors d'une manifestation pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a observé une grève de la faim pour protester contre son «arrestation arbitraire», les «mauvais traitements» et la «torture» dont il est victime. Selon cette eurodéputée, Aziz Aluhadi fait partie du groupe des 14 étudiants sahraouis de la prison d'Oudaya qui ont lancé une grève de la faim conjointe le 15 novembre pour exiger le respect de leurs droits en tant que prisonniers politiques. La chef de la diplomatie européenne a assuré, dans sa réponse, à Paloma Lopez que l'UE suit de près la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental par le biais de ses contacts avec les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et ses bureaux régionaux. Elle a fait savoir, à ce titre, que l'UE «s'est de nouveau enquis auprès du CNDH de la situation des prisonniers d'Oudaya». Elle a affirmé également, dans sa réponse, que l'UE soutient les efforts du Secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d'arrangements conformes avec les buts et principes de la Charte de l'ONU.