34e Conseil des droits de l'homme : La situation dans les villes sahraouies occupées au menu

La situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés a été l'un des thèmes débattus à l'occasion des assises du 34e Conseil des droits de l'homme qui se tiennent à Genève (Suisse), où toute la lumière est faite sur les violations des droits de l'homme commises par l'occupant marocain à l'encontre de civils sahraouis.

A cette occasion, des juristes sahraouis participant aux assises ont souligné la nécessité d'assurer la protection des droits de l'homme dans les régions occupées. Hasna Edouihi, militant et membre de l'Association sahraouie des victimes des graves violations marocaines des droits de l'homme, s'est interrogé sur «le sort des rapports élaborés par l'équipe technique relevant du Haut Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH) lors de sa visite au Sahara occidental et au Maroc en 2006 et 2014», ajoutant que leur contenu était «toujours inconnu». Il s'est également interrogé sur les «mesures et procédures» que compte prendre le HCDH pour assurer la protection des droits de l'homme dans les régions occupées du Sahara occidental et la défense des droits des civils. De son côté, Cheikha Abdallah, activant dans la défense des droits de l'homme, a mis l'accent sur la nécessité pour le HCDH de prendre des mesures à même «d'amener le Maroc au respect des lois et définitions adoptées par le Commissariat, notamment en ce qui concerne la «qualification juridique» des territoires sahraouis occupés et les réfugiés sahraouis». Cette session est marquée par un appel, à l'unanimité, à la nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le délégué de la Namibie a souligné, au nom du Groupe de Genève de soutien à la cause sahraouie constitué de 14 pays, la nécessité de «permettre aux peuples colonisés d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination». Nouzha El Khalidi, journaliste et militante activant dans les droits de l'homme, a dénoncé, lors de sa conférence intitulée «Nations sous l'occupation» en marge de cette même session, «le black-out imposé sur la cause du peuple sahraoui dans les régions occupées du Sahara occidental». Elle a également «dénoncé avec vigueur les graves violations des droits de l'homme commises par le Maroc contre le peuple sahraoui, privé de son droit d'expression», plaidant pour le droit de ce peuple à son autodétermination, conformément aux résolutions de l'ONU y afférentes.

Un expert international a appelé le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies à œuvrer en faveur de la concrétisation du droit des peuples colonisés à l'autodétermination, comme prévu dans le premier paragraphe du pacte international des droits civils et politiques. L'expert, qui regrette la position du conseil des droits de l'Homme et son incapacité d'œuvrer à la réalisation des aspirations des peuples colonisés à l'autodétermination, a rappelé dans son intervention le rapport 272/69 présenté à l'Assemblée générale qui évoque la question de l'autodétermination en tant que solution pour éviter les conflits et les guerres.