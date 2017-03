Le procès des prisonniers de Gdeim Izik ajourné au 20 Mars : « De graves erreurs de procédure »

Le procès en appel des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik a été ajourné jeudi au lundi 20 mars, a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS, citant le ministère sahraoui des territoires occupés et de la diaspora sahraouie. Le procès en appel avait repris, il y a quatre jours, à Rabat sur fond d'appels à la libération «immédiate et inconditionnelle» des militants sahraouis. Des appels sont également lancés pour juger les responsables marocains des «détentions arbitraires». Pour l’organisation britannique de défense des droits de l’Homme du peuple du Sahara occidental, Adala UK, de «graves erreurs de procédure» existent dans ce procès. Dans un communiqué, l’ONG britannique, dont des membres devront assister au procès des prisonniers politiques sahraouis, a relevé « plusieurs graves erreurs de procédure» semblables à celles relevées lors de leur procès devant un tribunal militaire en 2013. Adala UK souligne d’abord, «l’absence de la présomption d’innocence» au procès, notant que les prisonniers sont jugés depuis le début en tant que «coupables». L’organisation a ajouté que le tribunal a refusé un examen médical de Mohammad Ayoubi, dont l’état de santé s’est gravement dégradé. M. Ayoubi a confirmé avoir été victime de « torture et viol « dans la prison marocaine. Il a aussi souligné que de « nombreux policiers en civil « ont empêché, depuis lundi dernier, la traduction du procès qui se déroule en arabe, à des observateurs internationaux étrangers. La demande d’un interprète, par la défense, a été refusé par le juge marocain, est-il précisé. Adala UK note également que le tribunal a ajouté aux éléments de preuve, une vidéo non liée au faits, malgré la « forte objection» de la défense des prisonniers politiques. Il est expliqué que la vidéo a été filmée à 300 mètres d’en haut, à partir d’un hélicoptère, dans « une tentative d’enfoncer le groupe, alors que les personnes apparaissant sont non identifiables et le contenu non lié aux faits» concernés par le procès. L’organisation affirme que les images ont été « montées et manipulées», précisant que cette même vidéo avait été utilisée lors du procès militaire de 2013 qui avait été entachés d’irrégularités dénoncées par plusieurs ONG internationales et juristes. Adala UK soutien que les protestations du camp sahraoui Gdeim Izik de 2010, étaient « pacifiques, motivées par la pauvreté et la privation des populations sahraouie en en droits civils et socio-économiques». Elle ajoute que les accusations portées contre le groupe des prisonniers politiques qui ont subi « la torture et l’humiliation « de la part des forces marocaines, sont « arbitraires « et « motivées, en réalité, par leur position politique contre l’occupation marocaine du Sahara occidental «. Elle cite l’exemple de l’accusé Mohamed Tahlil, militant des droits de l’Homme, qui n’était même au camp de Gdeim Izik au moment des manifestations. Par ailleurs, l’ONG a rapporté qu’à l'extérieur de la bâtisse ou se déroule le procès, des Sahraouis ont organisé une manifestation pacifique demandant la libération des prisonniers. «Ils ont été confrontés à des groupes de Marocains manipulés par le makhzen, qui menaçaient et insultaient les Sahraouis», a relevé Adala UK, citant les révélations d’un citoyen marocain qui a confirmé que « des repris de justice connus ont été payés par le gouvernement marocain pour manifester contre les prisonniers politiques sahraouis». Adala UK affirme détenir une vidéo sur ces faits, qui sera postée sur son site web. Les détenus politiques sahraouis ont été interpellés, rappelle-t-on, dans une opération militaire marocaine suite aux manifestations populaires pacifiques organisées pas des dizaines de milliers de Sahraouis dans le camp de Gdeim Izik en novembre 2010. Après 27 mois de détention préventive, les 24 militants sahraouis ont été condamnés par un tribunal militaire à de lourdes peines d'emprisonnement que la cour de cassation marocaine a annulé en juillet 2016, pour ordonner un nouveau procès civil, sous la pression d'organisations internationales de défense de droits de l'Homme et de juristes. Des organisations internationales, les accusés ainsi que les familles des prisonniers continuent de demander l'application du droit international dans ce dossier, puisqu'il s'agit de détenus politiques liés à la question sahraouie, qui est gérée par les Nations unies.



« Absence de preuves «



Le chef du groupe de travail du Moyen-Orient et de l’Afrique du parti espagnol Izquierda Unida, Jon Rodriguez, présent à Rabat pour assister à titre d’observateur, au procès des prisonniers politiques de Gdeim Izik , a déclaré « qu’aucune preuve concrète contre les accusés n’a été présentée depuis le début du procès». Jon Rodriguez, cité par la presse espagnole a indiqué qu’après avoir entendu les chefs d’inculpation « nous n’avons même pas vu un certificat de décès des victimes présumées et aucune preuve impliquant les accusés n’a été présentée «. Présent au procès du groupe des prisonniers politiques de Gdeim Izik qui se déroule à Rabat, à la tête d’une grande délégation de l’Izquierda Unida, Jon Rodriguez a en outre souligné que ce « procès est clairement motivée par la politique» avant d’ajouter que tous « les accusés qui ont été interrogés jusqu‘à présent ont dénoncé, toutes sortes de tortures physiques et psychologiques subies par les forces de sécurité marocaines pour obtenir des aveux forcés «. En outre, a ajouté le même observateur, les interrogatoires ont porté principalement sur les mouvementent sociaux et politiques du Sahara occidental occupé et leurs liens avec le Front Polisario plutôt que sur les accusations dont ils font l’objet «, a-t-il précisé. A tout cela, s’ajoutent, a indiqué Rodriguez les « irrégularités en matière des procédures, l’absence des avis d’experts demandé par la défense et l’extraterritorialité du procès alors que les accusés ont été arrêtés au Sahara occidental «. L’observateur espagnol reconnaît par ailleurs que « le temps que pourrait prendre le procès n’est pas connu et qu’il est clair « que les autorités marocaines essayent de le prolonger dans le temps pour faire avancer leurs intérêts politiques «. Jon Rodriguez a, en outre, souligné qu’en dépit de tout cela, les accusés et leurs familles avec qui, il a communiqué au cours de ce procès « sont déterminés à poursuivre la lutte pour la liberté de leur peuple « en signalant au passage que depuis le début de ce nouveau procès « il y a eu plusieurs manifestations devant le tribunal de première instance de Salé et qu’un jeune militant sahraoui en l’occurrence Mohamed Dadi, arrêté le lundi dernier, est « toujours détenu sans connaître son sort exact «, a-t-il affirmé.

Le dirigeant de l’Izquierda unida a en sus souligné « le mépris qu’affiche le Maroc vis-à-vis des organisations internationales et son refus aux observateurs de l’ONU et de l’UA d’assister à ce procès «, avant d’indiquer que le « gouvernement espagnol de Mariano Rajoy ferme l’œil sur les violations des droits de l’homme au Sahara occidental « et n’a pas réagi lorsque les autorités marocaines ont refusé l’entrée d’un juge espagnol, venu au Maroc à titre d’observateur. Le gouvernement espagnol, a-t-on conclu, n’a toujours pas « statué sur cette question du Sahara occidental dans laquelle l’Etat espagnol a une responsabilité claire en tant que puissance administrante de ce dernier territoire africain en attente de décolonisation «.

