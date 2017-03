Vacances de printemps : Une bouffée d’oxygène

C’est les vacances pour les écoliers qui poussent un grand « ouf » de soulagement après deux trimestres de labeur et de sérieux.

C’est l’occasion aussi d’adopter un rythme de travail pour se mettre à jour et entamer le dernier trimestre sur des bases solides.

Les parents d’élèves se sont rendus jeudi dernier, aux établissements scolaires pour récupérer les bulletins de leurs enfants et discuter avec leurs enseignants sur les résultats obtenus au cours de ce deuxième trimestre qui constitue une étape primordiale pour les élèves, pour prendre confiance en soi et se préparer sereinement pour les examens de fin d’année notamment pour les classes de 6e, BEM et BAC. Pour les enseignants, avoir de bons résultats durant le premier et le second trimestre signifie que l’on part sur de bonnes bases, notamment en matière d’organisation, de méthode d’apprentissage ou de travail ainsi que la gestion du temps scolaire.

En revanche, pour les élèves qui n’ont pas eux la chance de réussir et qui n’ont pas obtenus de bonnes notes durant ce trimestre, la période des vacances, est le moment propice de se rattraper.

Les parents qui se sont informés sur le comportement de leurs enfants durant ce trimestre, peuvent évaluer leurs capacités, à fin de leur tracer un planning à suivre durant les vacances, et ce, en fonction des lacunes qu’il présente.

Il faut savoir que l’évaluation de l’élève au cours d’un trimestre se fait sur la base des notes des devoirs et des compositions ainsi que sa participation et son comportement en classe.

L’évaluation de l’élève, se fait selon les responsables du secteur, d’une manière permanente et continue avec l’introduction, depuis quelques années, de la nouvelle note qui concernera la recherche pour les matières techniques et la documentation pour les matières littéraires. Une mesure visant à développer chez l’écolier l’esprit de la recherche en vue d’améliorer son niveau d’apprentissage.

Durant ces dix-sept jours de vacances, l’enfant pourra se reposer et « rafraîchir » la mémoire en se remettant au travail de façon progressive, notamment dans les cours qui lui sont difficile à assimiler.



Entre ennui et détente



Les vacances seront ainsi mises à profit pour éviter l'ennui, se préparer aux examens ou encore continuer à faire des économies.

Pour certains, c’est un temps pour s’amuser, se détendre et être, surtout, loin des cartables, des cahiers et des affaires scolaires. Mais, pour d’autres, c’est l’ennui total. Ils passent des journées à tourner en rond ou à réviser pour les classes d’examen en attendant la… rentrée des classes !

Pourtant ce repos bien mérité après le plus long trimestre de l’année est essentiel pour les enfants qui peuvent prendre une petite pause après plusieurs semaines passées à se donner à fond et à fatiguer leur corps et leurs esprits.

Certes, les jours de vacances permettent aux enfants de se libérer des obligations que leur impose la vie scolaire et ne comportent pas de contraintes routinières comme les levers douloureux, le petit déjeuner avalé à toute allure pour aller à l’école, les devoirs à faire… Cependant, ces longues journées «inhabituelles» peuvent être ennuyeuses pour certains d’entre eux.

De leurs côté, les parents, avouent craindre l’arrivée des vacances craignant de se laisser déborder par l’énergie des enfants qui réclament plus d’attention et davantage d’activités et de distractions pour combler leur temps libre. Du coup, les parents se posent tous la même question, Que faut-il faire pour fructifier ce temps libre et éviter que les enfants s’ennuient ? « Mes deux enfants scolarisés en cycle primaire ont toujours de l’énergie à revendre ! Il leur est impossible de tenir en place ou de rester enfermé entre quatre murs. Il est indispensable pour eux de courir, de jouer, de se distraire… A chaque fois que je les vois bouder parce qu’ils ne s’amusent pas assez, je me culpabilise. Nous sommes tenus par le travail mon mari et moi n’avons pas beaucoup de temps à leur consacrer. C’est malheureux, mais c’est comme ça. Pour ces vacances de printemps nous avons décidé de les laisser un peu chez mes parents ou chez ma belle famille. Evidemment, cela ne les fait pas sauter de joie, mais nous ne pouvons pas faire plus », nous dira Hayet mère de famille anxieuse à chaque vacances scolaires.



Le calvaire de la femme active



Un véritable calvaire pour les parents notamment les femmes actives confrontées à l’épineux problème de garderie de leurs enfants, en particulier ceux du primaire. En effet, si les élèves pensent déjà à l’évasion pour oublier le stress des examens, les mamans se retrouvent entre le marteau et l’enclume à cette période, d’autant plus que leur statut de femme travailleuse ne leur permet nullement d’être avec leur progéniture, de les gâter ou dans les meilleurs des cas veiller sur eux et les suivre.

Dur temps pour la gente féminine appelées, une fois de plus, à solliciter une nourrice pour prendre soin de ses bambins durant leur absence. En fait, le recours à celle-ci devient inévitable pour beaucoup de femmes qui éprouvent du mal à programmer leur congé annuel en cette période de l’année, d’autant plus que la majorité préfèrent la saison estivale pour partir en congé.

Les vacances scolaires considérées comme bouffée d’oxygène pour les élèves deviennent ainsi un fardeau difficile à porter pour les familles qui ne savent plus à quel saint se vouer. C’est un supplice pour les mamans qui ne trouvent d’autre alternative que faire appel à une voisine du palier ou même dans les environs pour garder leur enfant.

Ces vacances de printemps sont certes, pour les élèves, un moment propice pour se défouler et recharger les batteries, pour partir de bon pied, néanmoins ils restent un souci majeur pour les mamans qui tiennent malgré tout, à ce que leur progéniture ne manque de rien, à défaut de s’occuper elles même de leurs enfants. C’est ce que nous dira Zakia, fonctionnaire et mère de deux enfants, âgées respectivement de sept et de neuf ans, qui estime que la nourrice ne peut la remplacer notamment sur le plan affectif mais elle n’a point le choix. « J’aurais voulu passer les vacances avec mes enfants mais ça me dépasse », dira-t-elle. Hanane, est du même avis. Elle relèvera, ainsi qu’elle a essayé de trouver une proche pour garder son enfant en troisième année primaire durant la journée mais ses efforts ont été vains et le recours à la nourrice est incontournable. Fatiha quand à elle, préfère prendre un congé sans solde pour passer ces moments de vacances avec ses trois filles inscrites au collège. « Je ne peux pas laisser mes filles seules à la maison pendant les vacances. Alors à chaque fois, j’opte pour un congé qui me permet de ne pas travailler pendant une période donnée mais sans rémunération. Ceci me permet d’être aux côtés de mes filles, même si je perds sur le plan de l’activité salariale », souligne-elle.



Afin de terminer l’année en bonne et due forme



Il est vrai que les vacances scolaires sont perçues, il n’y a pas à dire comme un calvaire pour la femme active, appelée à concilier sa vie familiale et sa carrière professionnelle.

Si les parents ont tendance se soucier et à sous-estimer l’importance des vacances pour les petits, les psychologues et spécialistes affirment que ce moment est un temps de relaxation qui permet aux enfants de se ressourcer pour mieux reprendre le prochain semestre. « Les vacances sont aussi importantes pour le développement psycho-social de l’enfant, C’est un temps pour discuter et communiquer avec les parents. Un enfant passe sept heures, voire plus, par jour à l’école et le soir il passe son temps à faire ses devoirs. Mais ce moment n’est pas suffisant pour développer une relation bien établie avec ses parents. Du coup, les vacances sont importantes pour rétablir un certain équilibre sur le plan relationnel et psychologique » estime le Dr Choulak, psychologue.

Une autre question taraude l’esprit des parents pendant les vacances trimestriels « réviser ou jouer ? » Le Dr Choulak estime « Qu’il faut certainement profiter de ces vacances pour inciter les enfants à réviser leurs cours, sans pour autant trop les encombrer et charger. Il est recommandé d’établir avec son enfant un plan ou un contrat de travail dans lequel il est partie prenante. Il faut prendre le temps de discuter avec son enfant, lui demander combien de temps et à quel moment il souhaite travailler, et tracer ensemble un programme de travail qui lui convient. A titre d’exemple, en maternelle, on doit consacrer un quart d’heure par jour pour réviser certaines notions relevant de l’éducation. En cycle primaire une demi-heure par jour suffira pour la révision, et si l’enfant atteint l’âge du collège ou du lycée, il ne doit pas s’y plancher plus d’une heure par jour. Après ce temps, son attention «décroche» et tout ce qu’il peut faire ne lui est pas profitable», précise-t-elle.

Ce spécialiste, conseille aux parents, à l’occasion de ces vacances de faire valider les résultats mentionner sur le bulletin scolaire, avec leurs enfants « Il faut essayer de voir avec l’enfant ce qui ne va pas, en prenant le temps de l’encourager et de le motiver pour faire mieux à la reprise des classes, essentiellement pour les enfants qui ont un examen important en fin d’année. C’est principalement une période d’ajustement pour l’enfant comme pour les parents afin de finir l’année scolaire en bonne et due forme, contrairement aux vacances d’été où l’enfant a le feu vert pour faire ce qui lui plaît, puisque c’est la fin de l’année » conclue notre psychologue.

Ainsi les parents ont pour responsabilité première l'éducation et la protection de leurs enfants. Ils doivent veiller à l’éducation et à l'épanouissement personnel de ces derniers en instaurant un climat familial serein.

Sarah Sofi