Alger : Dispositif sécuritaire pour les vacances

La direction de la Sûreté de la wilaya d'Alger a mis en place un plan de sécurité en prévision des vacances de printemps en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, a indiqué Noureddine Berrachedi, chef de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Le contrôleur de police, Noureddine Berrachedi, a indiqué dans une conférence animée jeudi dernier à la salle Atlas (Alger) sous le thème «'Histoire et expérience de la police algérienne», que ses services ont mis en place un plan de sécurité en prévision des vacances de printemps dans le souci d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Ces mesures sécuritaires viennent renforcer celles déjà en vigueur à travers un déploiement renforcé sur le terrain des forces de l'ordre, notamment au niveau des espaces de loisirs et les grands centres commerciaux qui connaissent une forte affluence.

Dans ce cadre un plan d'action a également été mis en place pour prévenir les accidents de la circulation en renforçant les patrouilles de police au niveau des intersections et des «points noirs».

Concernant le dispositif de sécurité mise en place en prévision des législatives du 4 mai prochain, M. Berrachedi a affirmé que les services de Sûreté de la wilaya d'Alger s'attelaient à la mise au point d'un plan de sécurité en prévision de cet événement et à la mobilisation de tous les agents en vue de garantir le succès de ce rendez-vous.

Pour sa part, le commissaire divisionnaire, Chaouki Abdelkrim, directeur du musée central de police Colonel Lotfi de Château neuf, a donné un aperçu historique de la police algérienne qui a joué un rôle important durant la guerre de libération nationale et après l'indépendance.

Le conférencier a ajouté que les événements qu'a connus l'Algérie ont permis à la police d'acquérir une grande expérience en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et dans la préservation de l'ordre public et de la sécurité des citoyens.

À cette occasion, des anciens cadres de la Sûreté nationale, parmi les diplômés des premières promotions de police formées au Caire en 1959, ont été honorés. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants des institutions officielles, des corps de sécurité et des associations de la société civile.

Une exposition-photo sur les réalisations de la police algérienne a également été organisée. (APS)