Collision entre un véhicule et un camion à Ghardaia : Cinq morts et un blessé

Cinq personnes, membres d’une même famille, ont trouvé la mort et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu jeudi dernier à une cinquantaine de km au nord de Ghardaïa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur la route nationale reliant Ghardaia à Laghouat, à 15 km de la localité de Berriane. Un véhicule touristique est entré en collision frontale avec un camion semi remorque circulant dans le sens inverse, a précisé la même source.

Trois personnes sont mortes sur le coup écrasées par le camion, tandis que les deux autres ont succombé à leurs blessures avant d’arriver aux urgences de la polyclinique de Berriane. Il a fallu l’utilisation d’un matériel spécifique par les équipes de secours de la protection civile pour extirper les victimes de leur véhicule, devenu un amas de ferraille, précise la même source.

Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de la polyclinique de Berriane et le blessé grave a été admis aux urgences de la même polyclinique avant son transfert vers l’hôpital de Ghardaia, a-t-on fait savoir.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Dérapage de véhicules à Batna et à Bordj-Bou-Arreridj

Un autre accident de la route a eu lieu dans la même journée à Batna sur la voie de contournement nord de la ville. Une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée a-t-on appris auprès de la Protection civile. Une voiture touristique immatriculée dans la wilaya de Biskra s’est renversée après avoir dérapée, causant la mort, sur place, d’une femme âgée de 33 ans et blessant une quinquagénaire, a précisé la même source.

Les victimes de cet accident ont été transportées par les éléments de la Protection civile vers le centre hospitalier universitaire de Batna.

Les services de sécurité concernés ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame, a ajouté la même source, indiquant que les accidents de la route ont fait 03 morts et 10 blessés au cours des derniers 72 heures dans la wilaya de Batna.

Par ailleurs, la localité d’El Machraa située dans la commune de Medjana au nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été le théâtre, dans la soirée du jeudi dernier, d’un accident mortel de la circulation sur la RN 106 à 22 heures 15 minutes. Un véhicule léger a dérapé avant de tomber dans le ravin. Le chauffeur âgé de 34 ans est mort sur le coup. La victime qui répond aux initiales d’O.L. était en compagnie d’une autre jeune personne qui s’en est sortie indemne.

Le cadavre de la victime a été transporté par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’hôpital de Medjana. Les éléments de la gendarmerie nationale qui étaient également sur place ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.

Notons que la route qui se trouve sur un relief difficile a enregistré plusieurs accidents similaires. Le facteur humain est à l'origine du terrorisme routier dans 96% des cas.

Selon un bilan établi jeudi dernier par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), six personnes ont trouvé la mort et 282 autres ont été blessées dans 238 accidents de la route, survenus entre le 07 mars et le 13 mars, au niveau des zones urbaines. «Le nombre d'accidents de la route a enregistré une hausse (+ 19) ainsi que celui des blessés (+ 43) et des morts (+ 1) par rapport à la semaine précédente», a précisé la même source. Le facteur humain est à l'origine de 96% de ces accidents. L'excès de vitesse, le non-respect de la priorité, ainsi que d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et des routes, sont les causes des accidents a encore indiqué le communiqué.

Dans ce sens, la DGSN a rappelé aux usagers de la route l'importance de respecter le code de la route, d'éviter les excès de vitesse et de procéder à un contrôle systématique et minutieux du véhicule avant le déplacement.

La DGSN met à la disposition du citoyen le numéro vert 1548 pour tout signalement.

Aps/ F. Daoud