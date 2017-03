Troubles du sommeil : La recherche ne doit pas s’endormir

Autour du thème « le sommeil, la vigilance, la sécurité routière et les accidents de travail « une journée d’information et de sensibilisation a été organisée, avant-hier jeudi, au service de pneumologie de l’EHU d’Oran 1er novembre. Les organisateurs de cette manifestation ont tenté de tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences et répercussions dangereuses des pathologies du sommeil, notamment certaines activités de la vie de tous les jours, entre autres, la conduite automobile.

D’où la nécessité, indiquent ils, d’initier le grand public au dépistage de cette maladie et de l’informer sur l’existence de structures sanitaires pour sa prise en charge dans notre pays. Les communications et interventions ayant marqué cette journée d’information ont porté essentiellement sur les troubles du sommeil, la somnolence excessive et les accidents automobiles, la sécurité routière et la prévention routière. À travers la célébration de cette Journée internationale du sommeil, le service de pneumologie relevant de l’EHU d’Oran a lancé un appel à l’action sur les questions importantes liées au sommeil dans les domaines de la médecine et de la sécurité routière. Cette journée célébrée, chaque année, permet d’attirer l'attention du grand public sur une activité qui occupe quasiment un tiers de notre vie. Concernant cette pathologie, les médecins spécialistes s’accordent à dire que les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité « Peu informés, beaucoup de ceux qui sont atteints de troubles du sommeil les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s'habituer.

Plus de la moitié des personnes concernées n'ont jamais parlé de ce problème à un professionnel de santé « soulignent-ils. Plusieurs institutions représentant différents secteurs ont participé à la Journée internationale du sommeil, parmi lesquels, la Gendarmerie, la Sûreté nationale et les syndicats routiers (transport public, taxi, auto-école et la caisse nationale des assurances sociales) ainsi que des élus des l’APW et de l’APC d’Oran.

Amel S.