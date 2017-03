Maladie cœliaque : Une pathologie chronique selon des spécialistes

L’Association des malades cœliaques de la wilaya d’Alger appelle à reconnaitre la maladie comme étant une maladie chronique, au subventionnement partiel des produits alimentaires sans gluten.

S’exprimant en marge d’une journée de sensibilisation sur la maladie cœliaque organisée mercredi dernier à l'Institut national de formation supérieure paramédicale d'Alger, la présidente de l’Association, Safia Djebari, a déclaré que «l’association avait déjà saisi les deux ministères concernés, à savoir, de la santé et du travail, afin d’exposer leurs préoccupations, mais hélas, le ministère de la Santé a refusé de nous écouter et seul le ministère du Travail les a reçu.» «On a été reçu par le conseillé du ministre qui nous a indiqué qu’il était impossible de reconnaitre cette pathologie comme maladie chronique pour le moment, vu qu’il y a 29 autres maladies qui sont sur la liste… et que les patients peuvent suivre un régime contrairement aux autres malades. On a essayé de le convaincre et lui faire comprendre que les complications de cette maladie peuvent couter cher à l’Etat. Pour le conseillé, il faut qu’il y ait une collaboration entre les deux ministères afin de reconnaitre la maladie et de subventionner partiellement les produits sans gluten et pour que les médicaments soient remboursés à 100% aussi.»

De son côté, le technologue en agroalimentaire, Brahim Oussama, a indiqué qu’»il y a plus de 50.000 personnes qui souffrent de la maladie soit 1,4% en Algérie, dont 50% sont des enfants .»

Le professeur en gastroentérologie au CHU Mohamed-Lamine-Debaghine (ex-Maillot) de Bab El-Oued, Amira Boutalab, a, quant à elle, expliqué que «la maladie cœliaque est une maladie auto-immune, caractérisée par une atrophie villositaire (destruction de la paroi de l'intestin grêle). Cette maladie est une intolérance permanente à différentes fractions protéiques du gluten contenues dans différents types de céréales telles que le blé, l'orge, le seigle et le triticale (hybride du blé et du seigle). Il en résulte une mal-absorption de certains nutriments (vitamines, fer, calcium…) donc des carences alimentaires. Les personnes atteintes doivent suivre un régime strict sans gluten à vie.»

Selon elle, chez l'adulte, la maladie peut se présenter sous des tableaux atypiques : syndrome rhumatismal, anémie isolée, trouble de la coagulation. «Les symptômes sont nombreux et diversement associés à une diarrhée graisseuse, une asthénie, des troubles du caractère, un amaigrissement une anorexie (perte de l'appétit), des douleurs abdominales, un ballonnement abdominal et des nausées, des vomissements» a indiqué le Pr. Boutaleb.

Selon les spécialistes, aujourd'hui, aucun traitement médicamenteux n’existe. Les troubles cliniques s'atténuent rapidement (quelques semaines ou mois) avec un régime sans gluten.



Wassila Benhamed