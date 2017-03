Rencontre avec le PDG de l’ANEP, Djamel Kaouane : « L’entreprise ne s’occupe pas uniquement de la publicité »

Le président-directeur général de l’Agence nationale de communication, d’édition et de publicité, Djamel Kaouane a indiqué, hier, que son entreprise « ne s’occupe pas uniquement de la publicité », bien au contraire, « nous avons établi une feuille de route pour promouvoir le livre local en l’imposant sur le marché national ».

Lors d’une conférence-débat organisée à la radio culturelle, le premier responsable de l’ANEP, désigné au mois de mai dernier à la tête de cet organisme, a précisé que l’ANEP n’épargne aucun effort pour donner une nouvelle image du livre algérien « écrit par des Algériens avec un contenu algérien », poursuivant, « nous avons installé des commissions chargées de la lecture du produit, de sa traduction et de sa distribution aussi ». Il indiquera que « la traduction et la distribution sont des points noirs », car « des écrivains ne sont pas vraiment satisfaits de la manière de traduire leurs œuvres », qui ne reflète pas les idées initiales de leurs auteurs, de plus, le taux de distribution du livre et de ses dérivés « n’est pas vraiment satisfaisant » au niveau des 48 wilayas. Le premier responsable de l’ANEP a attiré l’attention sur les efforts fournis dans la promotion du livre algérien dans les différentes spécialités, mais « nous nous focalisons sur notre Histoire ». Dans le même cadre, M. Kaouane a précisé l’importance de mettre « le contenu algérien sur internet », car, actuellement « ce contenu diffusé sur le web n’est pas suffisant, compte tenu de l’ample espace de ce vecteur gigantesque de communication ».

C’est pourquoi, « nous veillons à nous mettre au diapason du développement et de la modernisation, après avoir mis au point une stratégie par les responsables de l’ANEP », dont l’e-book et la sécurité de téléchargement en Algérie.

M. Kaouane a déclaré que son administration fait part des activités culturelles organisées dans les 48 wilayas, dont prochainement, le Salon international du livre international (SILA) qui reste un reflet de l’image culturelle de marque du pays.



Les livres de langue française sont les plus vendus



Le premier responsable de l’ANEP a dit : « Après un constat fait, nous avons remarqué que les différents livres écrits en français sont les plus vendus par rapport à d’autres langues », malgré cela « nous ne faisons aucune distinction entre les langues », au contraire « nous avons des maisons d’édition pour le tamazight, mais cette production intellectuelle, version papier est faible.»



Une librairie de l’ANEP dans chaque wilaya



Après avoir indiqué que le nombre de librairies au niveau national est en train de « chuter », M. Djamel Kaouane a fait savoir que la nouvelle stratégie adoptée par son administration vise à créer une librairie au niveau de chaque wilaya, il ajoutera que « le taux d’avancement du projet diffère d’une wilaya à une autre », en revanche, il a assuré que les 48 walis « ont accepté d’adopter ce projet de bon cœur ».

Par ailleurs, il a déclaré que « les libraires de l’ANEP ne se contentent pas de présenter les nouveaux titres », bien au contraire « nous organisons des activités culturelles, dont des débats avec les auteurs, les écrivains et les artistes, de plus, il n’y a aucune distinction entre les langues », et d’ajouter que la librairie Chaib-Dzair « recevra prochainement un artiste de langue tamazight », il souligne que les librairies de l’ANEP sont « une fenêtre sur le monde ».



La faiblesse de la pub est due à la situation économique



En ce qui concerne la chute de la publicité pour la presse algérienne, il a répondu que cette politique adoptée est due à la situation économique actuelle du pays, il rappellera que « l’ANEP soutenait et était un partenaire fidèle de la presse durant des années. »

