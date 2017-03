Meziane Amiche : Un jeune mélomane plein d’enthousiasme

Jeune mélomane de 29 ans, Meziane Amiche est parmi l'un des plus jeunes auteurs, compositeurs et interprètes algériens.

Diplômé en Master I en biologie de l’université Houari Boumediène de Bab Ezzouar.

Ce jeune amoureux de la musique débute sa carrière à l'âge de 15 ans en intégrant un groupe de rap, "The Three Bad boys". En 2005 il renoue ses relations en force avec sa flamme musicale. Sa passion pour la musique qui l’incite à s’inscrire à l’IRFM pour des cours de chants chez Mme Saouli. De 2010 à 2012, il est le leader et chanteur du groupe "Caravanserail". Il multiplie et accumule alors scènes, festivals et tournées ce qui lui permet de faire découvrir au public algérien la World music. Il devient par la suite chanteur du groupe "Ifrikya spirit" jusqu'à 2015. Il s'épanouit dans des styles très variés. Attendu depuis un moment déjà par ses fans, le nouveau clip de "Mona", le nouveau clip de Meziane Amiche, est le coup de cœur musical.

Ce clip a dépassé les 30.000 vus sur Youtube en l’espace de 4 jours seulement. Ecrite, composée et interprétée par ce jeune enthousiaste "Mona" est le premier single de Meziane Amiche. Une musique fusionnant le pop algérien et la musique latine a séduit les mélomanes algériens. Dans le clip ce jeune talentueux marque sa présence sur scène avec sa voix d’or et ses danses rythmées. Les séquences du clip ont été tournées dans les rues de la capitale où cette dernière a été mise en valeur. « J’essaie de rassembler les musiques world dans ma mélodie », nous déclaré Méziane lors d’un bref entretien téléphonique. « Je suis mélomane… j’essaie de toucher tous les styles », a-t-il affirmé. « Nous voulons promouvoir notre culture méditerranéenne, diverse et multiple. C'est ce mélange musical que l'on veut transmettre au public », explique-t-il. Ce jeune talentueux promet à ses fans plein de surprises.

Sihem Oubraham