"Une image, une femme" au Palais de la Culture : Raconter la femme en un cliché

Le palais de la culture Moufdi-Zakaria met à l'honneur, jusqu'au 19 du mois en cours, la femme dans toute sa splendeur à travers une envoûtante exposition photographique sous l'intitulé "Une image, une femme".

On ne peut passer inaperçu et méditer la profondeur émotionnelle, spirituelle, existentielle et culturelle de la femme dans la galerie Baya au palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger où se tient la cinquième édition de cette exposition internationale organisée par l'association culturelle et photographique "Focus".

Ils sont quarante-deux photographes en provenance de différents pays à avoir proposé des clichés mettant à l'honneur la femme via des portraits et des photos artistiques. La profondeur émotionnelle laisse le visiteur pantois et le pousse à plonger dans ce fragment de vie qui dit bien des choses, dans cet instant immortalisé par un artiste pour rendre hommage à la génitrice, éducatrice, citoyenne, bref au pilier de la société et de l’existence.

Lors du vernissage de l'exposition ayant eu lieu mardi en présence de plusieurs participants, le président de l'association Focus Hakim Djerroud a indiqué que par le passé, son association a honoré des rendez-vous majeurs, en plus des cours pédagogiques de la photo qu'elle dispense à ses adhérents. Organisée à Bejaia au trois premières édition, la quatrième édition a eu lieu au palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a exhorté l'association à persévérer dans l'effort. Cette cinquième édition récidive avec de vibrants hommages à la femme à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la Femme.

Des œuvres artistiques captivantes auréolent la galerie du palais de la culture, réalisées par une dizaine de photographes algériens, et d'autres en provenance de la Tunisie, du Maroc, de l'Italie, du Mali, de la France, de l'Allemagne ou de l'Argentine.

L'exploration des tableaux démontre la polyvalence de la femme, son rôle assurée avec brio dans tous les domaines et dans toutes les sociétés. On la trouve dans sa tâche quotidienne, à élever ses enfants, à préparer à manger, à coudre et à gérer, à élever ses enfants, à faire le ménage, à faire la bergère...

On la trouve au théâtre, dans la vie professionnelle moderne et traditionnelle. On découvre la femme à travers l’émotion, ses espoirs et ses déboires, ses joies et ses larmes. Son rôle dans la vie socioculturelle de l'Algérie, un tableau montre une femme jouant l'Imzad (instrument millénaire de la culture des touaregs), des femmes qui fêtent la Sebiba, des femmes plasticiennes et fabriquant des objets traditionnelles.

Visiter l'exposition c'est faire immersion dans l'univers de la femme, c'est profaner ces secrets et découvrir avec délicatesse la beauté intérieure qui se cache en elle. Après le 19 mars, une tournée nationale est prévu pour l'exposition "Une image, une femme" pour accoster à Tlemcen, Bordj Bou-Arréridj, Biskra, Sétif, Annaba et Bejaia.

Kader Bentounès