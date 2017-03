Exposition au MAMA : Le design algérien est de retour

Le design algérien bouge encore, dans nos galeries artistiques bien sûr. Au MAMA en l'occurrence, qui de ce point de vue est devenu une institution culturelle incontournable.

Après l'exposition consacrée aux jeunes designers algériens de la nouvelle génération au Palais de la Culture (septembre 2003) et celle, grandiose, consacrée aux travaux de Yamo au musée des Beaux-Arts (janvier 2004), l'exposition du MAMA semble décidément toute indiquée pour accueillir non seulement les œuvres des meilleurs designers nationaux, également de la nouvelle génération, mais aussi, à leurs côtés, des œuvres de designers italiens dont on n'ignore pas que ces artistes figurent parmi les plus grands créateurs au monde. Et, c'est tout à l'honneur de nos propres designers qui n'ont nullement à rougir de cette présence, bien au contraire.

Pourquoi des designers italiens ? D'abord parce que l'exposition en question vient de l'initiative de l'Institut culturel italien ; ensuite parce c'est une occasion, pour cet institution culturelle, d'investir l'espace-galerie artistique d'Alger à l'occasion de la journée mondiale du Design italien. D'un commun accord donc, le projet s’est enrichi et a été élargi à une présentation conjointe de produits du design algérien et certains produits du design italien.

On aurait pu croire que dans cette exposition du MAMA, il ne resterait qu'un mot, sinon ignoré, du moins incompris. Eh bien non, cette manifestation culturelle ravive enfin notre optimisme souvent soumis à rude épreuve face à l'efficace communication de nos voisins européens. Des pistes s'ouvrent, des lieux et des manifestations artistiques apparaissent ici et là, à Alger et ailleurs, les chaînes télé nationales s'en mêlent et notre presse écrite se (re)lance à l'occasion.

Honneur aux co-organisateurs algériens et italiens d'une aussi belle manifestation artistique et pour cause : entre l'inusable "Vespa Piaggio PX", la machine à écrire et à calculer "Olivetti" et la machine à café "Segafredo", d'autres produits italiens grand public et un peu éloignés du design graphique sont ainsi proposés mais qui auront le mérite de bien situer ce qu'est le design : la réponse à un cahier des charges fonctionnel. Vulgarisation sans doute, mais rien n'est inutile.

Les designers algériens, pour leur part, composeront avec l'éternelle beauté de l'objet et/ou du matériau de récupération, réincarné dans de nouvelles formes, dans une nouvelle esthétique, une nouvelle fonctionnalité ; bref, dans une vie nouvelle et ce, grace au talent avéré des artistes créateurs.

La pureté des lignes, l'épure affirmée du mobilier ou de l'objet, fruit de leur imaginaire, confèrent une vision esthétique nouvelle à la fonctionnalité des pièces composant cette exposition.

Et cela donne, par exemple, des œuvres d'une intemporelle élégance telles "Les chaises" de Walid Drouche, "Traces II " de Nabila Kalache, "Buchettes" de Radia Zitouni, "P.L.O.T." de Walid Bouchouchi, "Chbika", de Ryad Aissaoui, "El Snni" et "Chilight .02" de Reda Ighil, "Tab Tab"de Mohamed Ourad, ou encore la magnifique lampe "Origami 3D" et "Torus 3" de Hamza Driouèche, des luminaires comme "Bam-Lum" et "Luminaire" de Mouna Boumaza, des céramiques telles "Toucher la Lumière" de Samia Merzouk, "Rayan 2" de Salima Djelal Aissaoui, des canapés comme "Cascades" de Hamida Benmanssour, "Vue sur la baie d'Alger" et "Les trois pensées" et "Turban" de Chérif Medjber, "Astres" de Rachida Merzouk, "Sygone" de Chafika Ait Aoudia, "Sotab" de Souad Delmi Bouras, "El Wadaà" de Jamel Matari.

Tout notre environnement domestique, du coucher au salon, de la salle à manger au séjour en passant par le bureau, respire la tranquille élégance des lignes et la beauté à la fois paisible et brute des matériaux utilisés. Objets précieux ou communs, mobilier, tapis, luminaires et autres accessoires, s'émancipent et se déclinent sur des gammes chromatiques, toniques, ludiques et artistiques à la fois.

Objets de tous les jours réinventés dans des formes oubliées ou inédites, objets de curiosité, familiers et inattendus à la fois. Objets de caractère pour une histoire d'atmosphère, on y décèle "des manières" portées par les itinéraires personnels des artistes, une culture de l'objet, son économie et la société qui en modèle les usages.

Fervents adeptes, certes, de la fabrication artisanale mais partisans aussi de la production industrielle qui permet la commercialisation des objets à des prix accessibles, nos créateurs transforment les objets de récupération de la vie quotidienne en objets d'art. Bref, ces géniaux touche-à-tout font preuve d'un savoir-faire qui épate, qui laisse rêveur.

A en croire nos médias, les clignotants sont au vert pour le design algérien. Aujourd'hui, il est vrai, celui-ci devient un réel investissement ; il est incontestablement source de valeur ajoutée, et beaucoup d'entreprises algériennes commencent à en prendre conscience. Est-ce là la raison pour laquelle le monde du design algérien bouge enfin ? Ou bien, face au vide sidéral de la représentation du design en Algérie, est-ce une simple et instinctive réaction de survie ? Ou bien encore la fin des années noires qui donne du cœur à l'ouvrage ? Ne boudons pas notre plaisir et soutenons ces brillantes actions, nous aurons encore, avec les nouvelles cuvées qui arrivent, de beaux jours devant nous...

Kamel Bouslama