L’Italie et la guerre d’Algérie 1954-1962 par Bruna Bagnato : La diplomatie à l’épreuve

L’ouvrage paru à la fin de l’année 2016 aux éditions Dahleb, qui ont assuré sa publication en Algérie, a été réalisé avec le concours de l’ambassade de l’Italie, de l’Institut culturel italien et de l’E.N.I, il est paru dans son édition originale en 2012 chez Rubbettino Editore et la traduction assurée par deux spécialistes françaises.

L’auteure Bruna Bagnato qui enseigne actuellement les relations Internationales à l’université de Florence, raconte comment certaines figures de proue de l’intelligentsia italienne des années 1950 et de concert avec le gouvernement et des personnalités diplomatiques, ont adhéré à la cause algérienne dans un contexte géostratégique et historique délicat qui aura nécessité aux protagonistes des exercices d’équilibristes pour faire montre à la fois de leur sympathie avec les militants algériens nationalistes tout en conservant leur solidarité atlantique et européenne. C’est un concours de circonstances favorable au rapprochement entre les dirigeants algériens, plus exactement la délégation du GPRA qui s’était retrouvée face à face avec Enrico Mattei, alors président de l’ENI, sur un vol en partance vers Pékin, un avion qui a dû atterrir en Sibérie, que le premier contact a eu lieu. Une relation pendant le séjour des voyageurs s’était nouée lors de longues conversations entre l’homme d’affaires italien et les indépendantistes algériens, à l’issue de cette rencontre, tout à fait fortuite, une rencontre qui devait par la suite sceller une amitié et des premiers échanges déterminants pour l’Italie et le futur Etat algérien : « Dans l’ensemble, la société italienne manifesta de la sympathie et de la solidarité pour la cause algérienne. A la fin des années cinquante, l’Italie était définitivement sortie, bon gré mal gré, de son passé colonial. La sympathie pour les mouvements d’indépendance nationale était largement partagée. Le souvenir de la Résistance était vif, mais aussi celui du Risorgimento, qui constituait depuis la période libérale, de manière ininterrompue, une expérience centrale dans le système public d’éducation et de transmission des valeurs nationales », écrit Son Excellence Giampaolo Cantini, ambassadeur d’Italie en 2011, dans la préface à cet ouvrage situant contextuellement le contenu pour aller en profondeur dans la thématique de base dont traite ce livre à travers des relations italo-algériennes avant et après la Révolution de Novembre 1954 : « Les contacts, côté italien, ne se limitèrent pas à Enrico Mattei, aux organisations politiques et syndicales ou intellectuelles. Dès la fin des années cinquante, l’envoyé du GPRA en Italie, Taieb Boulahrouf, qui allait de venir le premier ambassadeur de l’Algérie indépendante en Italie, eut des contacts réservés avec les autorités institutionnelles et gouvernementales ; il bénéficia également de leur protection après une tentative d’attentat perpétrée contre lui à Rome en juillet 1959… », ajoute le préfacier qui explique comment son pays, qui faisait partie de l’Europe occidentale, était l’un des rares voisins de l’Algérie, à être perçu sous un jour favorable pour sa proximité culturelle et humaine, une Italie qui vivait précisément dans ces années sa grande transformation économique et sociale avec des rythmes de croissance soutenus et un savoir-faire en matière d’infrastructures qui pouvait constituer une ressource d’importance pour l’Algérie nouvellement indépendante. Pour sa part, l’auteure de ce présent ouvrage — qui fera l’objet cet après-midi d’une conférence au palais de la culture — donne l’une des raisons principales de l’écriture de cette vaste étude qui se présente sous la forme de 7 chapitres, celle de rendre compte — face à une bibliographie certes infinie mais qui n’aborde pas suffisamment la question sous l’angle de la politique étrangère de l’Italie au tournant des années 1950 et 1960, la production historiographique étant moins abondante sur ce sujet —, d’éclairer et d’expliquer les points d’intersection entre la position de l’Italie dans la communauté occidentale et les dynamiques concernant des régions extérieures (ou délibérément hostiles) à cette communauté, mais qui exigeaient une prise de position de sa part.



Le travail documenté et analytique — produit par notre spécialiste est justement de comprendre et de chercher comment l’Italie c’est mesurée à la question algérienne dans une posture bien qu’inconfortable et source d’ambiguïté politique ainsi qu’à des variables de nature internationale et intérieure — auront déterminé en définitive sa perception du conflit et les réactions prévisibles que le parti pris laissait présager dans les relations futures.

L. Graba



*L’ouvrage fera l’objet d’une présentation cette après- midi à 15 h au Palais de la Culture (Alger)