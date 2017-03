CONJONCTURE : Vitesse grand V

Le nouveau modèle de croissance, orienté vers une politique d’import-substitution, est projeté dans une vision intégrée du développement. Dans cette perspective, la stratégie mise en place vise, en priorité, la valorisation du potentiel national et des filières à forte valeur ajoutée pour l’économie nationale. Le secteur de l’industrie, dont les capacités attendent d’être exploitées au service des objectifs fixés, s’avère être l’un des éléments déclencheurs de la dynamique de transition préconisée par les autorités du pays. De ce point de vue, la restructuration du secteur public marchand reste guidée par un souci de rentabilisation des branches industrielles émergentes et structurantes. Cette nouvelle approche du développement est essentiellement stimulée par l’investissement productif dans les segments retenus par les pouvoirs publics comme étant prioritaires et structurants. Dans cette optique, l’industrie mécanique qui figure parmi les axes du nouveau schéma organisationnel du secteur public marchand a pu forger son chemin sur la voie tracée grâce à un environnement incitatif et aux avantages concédés aux constructeurs dans le sillage du nouveau code des investissements. La base mécanique mise en place, dans le cadre de la vision industrielle rénovée, dans ses objectifs et ses ambitions, est variée, allant de la voiture à la moissonneuse-batteuse, le tracteur, le camion, le bus, les engins tout-terrain avec une politique d’intégration très importante. Et c’est l’industrie automobile qui émerge du lot de par l’importance du volume des importations qui ont fait de l’Algérie le premier marché automobile d’Afrique. L’année 2012 avait enregistré le record historique avec 605.000 véhicules importés et une facture d’importation de plus de 8 milliards de dollars. Une donne qui changera dès l’année 2014, à la faveur de la loi de finances au titre de cet exercice. Les concessionnaires automobiles se sont vu ainsi dans l’obligation de créer une activité industrielle dans un délai de trois ans, 2017 étant l’échéance imposée à cet effet, faute de quoi, leur agrément sera retiré. L’article 52 de la loi de finances 2014 prévoit, en effet, que «les concessionnaires automobiles sont tenus dans un délai maximum de trois ans, à compter de la date de publication de cette dernière, d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien avec le secteur automobile ». Aujourd’hui, la cadence de montage de véhicules évolue à pleine vitesse, et la phase à venir devra focaliser sur le volet de la sous-traitance, une activité dont la récente loi d’orientation sur la PME devra ouvrir de grandes perspectives comme étant un facteur d’intégration industrielle. Les mesures de la loi de finances 2017, prises en faveur des investisseurs dans ce segment, traduisent cette volonté d’encourager cette activité désormais dotée d’un encadrement spécifique.

D. Akila